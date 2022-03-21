ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للفوز بكأس تحدي دبي للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات للفوز ببطولة كأس تحدي دبي للبولو 2022، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، والتتويج بكأس البطولة عقب فوزها على فريق بنجاش القوي بقيادة حيدر بنجاش والشاب راشد العبار بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف، وبهذا الفوز تكون سموها قد بصمت بالأربعة على كأس البطولة خلال مشاركتها في هذه البطولة ذات الـ 12 هانديكاب لكل فريق.

وبنفس الجولة نجح فريق هيسكث في تحقيق الفوز السهل على فريق «إيه أم» بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، بختام المباراة التي دانت أفضلية اللعب والنتيجة لفرق هيسكث.

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الإمارات، عن سعادتها ورضاها على أداء فريقها خلال البطولة، والذي توج في النهاية باللقب والكأس وبالعلامة الكاملة، وأشارت سموها: رغم سعينا كما هو غيرنا من الفرق للفوز بكأس البطولة، إلا أن الهدف الأبعد هو التطور المنشود لعناصر الفريق تدريجياً خلال الموسم بعد تجديد عدد من عناصره، إضافة للتنوع في اختيار الخيول الأنسب لهذه الرياضة.

وأوضحت سموها أن فريقها يتواجد بجميع بطولات موسم البولو وبشكل يرقى للطموح وبمختلف مستويات البطولات من حيث الهانديكاب لكل فريق، وأعربت عن تفاؤلها بمواصلة فريقها لتحقيق مزيد من الألقاب خلال مشاركته في بقية مسابقات الموسم.

من جانبه، قام مارتن جي بيدرسن، رئيس مجلس إدارة سلطة المنطقة الحرة العالمية «إيفزا» الراعي الرسمي لبولو الحبتور بتتويج فريق الإمارات بكأس البطولة والهدايا التذكارية وفريق بنجاش الوصيف بالهدايا التذكارية، وفاز الحصان «نوترتيبت» الذي تمتطيه سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الحصان الأقوى، وقام محمد الحبتور بتتويج فريق هيسكث بكأس المركز الثالث وفريق إيه إم الرابع بالهدايا التذكارية.

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