عمار النعيمي يتوج أبطال «دولية دبي للجواد العربي»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توج سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الفائزين في النسخة 19 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسيطرت خيول الإمارات على الجوائز وحققت 15 ميدالية (6 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزية)، فيما نالت الكويت ميدالية فضية، وكل من السعودية والأردن ميدالية برونزية.

وشهد الختام زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعبد الرحمن أبو الشوارب عضو اللجنة المنظمة، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة

وتألق مربط دبي للخيول العربية في الختام بفوزه بثلاث ميداليات «هاتريك» وحقق مربط عجمان ثنائية ذهبية ، ونال مربط الجواهر للخيول العربية ذهبية، وبلغت قمة جوائز البطولة 4 ملايين دولار.

بطولة المهرات

وحقق مربط دبي للخيول العربية الميداليتين الذهبية والفضية في أول البطولة للمهرات بعمر السنة عن طريق «دي إكسبو» و«دي نجلة» لمربط الخيول العربية، وفازت المهرة «نايا الحمود» لثامر عواد بالميدالية البرونزية.

وبصم مربط دبي للخيول العربية على بطولة المهرات وفازت «دي بيسان» بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت في المركز الثاني «الأريام بنفسج» لإسطبلات الأريام العربية وحصدت البرونزية «إم دي اس هند» لإسطبلات عمارة.

وأهدت الفرس «بسندرستبموشايلو» مربط عجمان ذهبية الأفراس، وحصد مربط دبي للخيول العربية الفضية عبر «دي فنانة» فيما جاءت «بسمة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالمركز الثالث.

وفي بطولة المهور بعمر سنة حقق مربط الجواهر للخيول العربية الذهبية عبر «جي اس تروي» فيما حصد الفضية «إس إم مشهور» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، ونال «ظاهر الهواجر» المملوك للدكتور غانم الهاجري المركز الثالث.

وأحرز «دي شهار» لمربط دبي للخيول العربية لقب بطولة المهوروالميدالية الذهبية ونال الميدالية الفضيى «عز الخشاب» لمبارك الخشاب والبرونزية «ك أ نيشان» لخالد غانم الهاجري.

وفاز «شنعهاي اي اي» لمربط عجمان بالميدالية الذهبية في شوط الأفحل، ونال الفضية «اي اس برينس» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وحقق البرونزية «فيوريت» لسامي بن سعد.

نسخة مميزة

وأعرب زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بنجاح النسخة 19 للبطولة والتي جاءت مميزة عطفاً على المنافسات القوية التي شهدتها، مؤكداً أن الحدث لما يحققه من نجاحات سنوياً سيظل وجهة الأبطال ونخبة خيول العالم في مسابقات جمال الخيل.

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