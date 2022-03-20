المدرب الطموح أنطونيو سنترا يشارك بكأس دبي العالمي للخيول بحثا عن الفوز

المصدر: وام

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تشارك مجموعة من خيول المدرب الطموح أنطونيو سنترا في أمسية كأس دبي العالمي للخيول التي يترقب العالم انطلاقتها يوم السبت المقبل على مضمار ميدان وذلك في النسخة الـ26 للسباق الأهم و الأكبر في العالم على مدار تاريخه.

كان للمدرب العالمي، البرازيلي المولد و الأورجوياني النشأة له السبق في إقامة مربط لتدريب الخيول في دبي الموسم الماضي بعدما استقدم 8 خيول عالمية للتدريب بمعاونة مجموعة من ملاك الخيول ويسعى للتأكيد على نجاح فكرته من خلال المنافسة.

وعلى مدار مسابقات الموسم، قبل كأس دبي العالمي آتت هذه الخطوة بثمارها، ونجحت مجموعة من خيول هذه المربط في تحقيق 3 انتصارات اثنان منها عن طريق "كوالتي بون" و الثالث عن طريق "بيت لو" .. و ستكون الفرصة مهيأة لبطل سباق البستكية لمسافة 1900 متر للمشاركة في سباق ديربي الإمارات البالغة جائزته المالية مليون دولار يوم السبت المقبل.

وقال سنترا: " تم وضع الخطة لـ"كواليتي بون" عندما فاز في أوروجواي في يونيو 2021 وقررنا بعد ذلك نقله إلى دبي والتحضير للمشاركة في كأس دبي العالمي خطوة بخطوة .. بدأنا بالسباق الصغير قبل الكرنفال ثم سباقات الكرنفال بعمر ثلاث سنوات".

وأضاف: " ليست طبيعية، عادة ، الخيول التي تأتي من أمريكا الجنوبية ، بعد السباق الأول أو السباق الثاني، تبدأ في الانخفاض لكن مع كواليتي بون بدأ الأمر عكس ذلك، وبعد أيام قليلة من السباق بدا الأمر كما لو أنه لم يركض من قبل".

أما الفرس الثالث فسيكون "أيرو تريم" الفائز بلقب أهم سباق في أمريكا الجنوبية، وهو سباق جران بريميو لاتينو أمريكانو "ج1"، في 24 من أكتوبر الماضي، والذي اقنع سنترا بأن مكانه الحقيقي وسباقه المنتظر في كأس دبي العالمي.

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