تعد الأضخم عالميا .. 105 ملايين دولار جوائز الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي منذ انطلاقته

المصدر: وام

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حافظ كأس دبي العالمي، على تميزه وتفرده بين كل سباقات الخيول كواحد من أعظم سباقات الخيول في العالم، منذ انطلاقته أول مرة عام 1996 ونجاحه في أن يستحوذ على اهتمام أكبر ملاك الخيول في العالم، وحتى نسخته الجديدة الـ26 التي تنطلق بعد أيام قليلة على مضمار ميدان يوم السبت 26 مارس الجاري.

وعلى مدار كل نسخه السابقة والتي تمكن فيها كأس دبي العالمي من تصدر المشهد العالمي باقتدار نجح في أن يتفرد بقيمة جوائزه المالية غير المسبوقة، وتعد هي الأضخم في العالم حتى الآن حيث بلغت جوائز الشوط الرئيسي 105 ملايين دولار أمريكي منذ انطلاق الكأس وحتى نسخته الأخيرة.

والبداية كانت عام 1996 ومع انطلاقة غير مسبوقة للسباق نجح في أن يثبت أقدامه على خريطة سباقات الخيول في العالم، في ظهوره الأول، ويلفت الأنظار إلى منطقة الشرق الأوسط في استضافتها لأول سباق عالمي للخيول بعيداً عن مناطقه المعروفة في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، وبلغت قيمة الجائزة المالية للسباق الرئيسي وقتها 2.4 مليون دولار، وحصل عليها الجواد الأمريكي الشهير "سيجار" أسطورة سباقات الخيول وقتها.

وفي النسخة الثانية بلغت قيمة الجائزة المالية للشوط الرئيسي 1.88 مليون دولار و ارتفعت في النسخة الثالثة إلى 1.91 مليون دولار وواصلت الارتفاع في النسخة الرابعة وبلغت 2.38 مليون دولار، وفي النسخة الخامسة عام 2000 تخطت قيمة الجائزة القيمة الأكبر في النسخة الأولى ووصلت إلى 2.89 مليون دولار.

وفي النسخة السادسة عام 2001 وصلت قيمة جائزة الشوط الرئيسي إلى 3.16 مليون دولار وفي النسخة السابعة، 3.23 مليون دولار، وفي الثامنة وصلت إلى 2.97 مليون دولار، وفي التاسعة وصلت إلى 2.65 مليون دولار.

وفي النسخة العاشرة عام 2005 وصلت جائزة المركز الأول في السباق الرئيسي إلى 2.47 مليون دولار، وفي النسخة الحادية عشرة بلغت 2.76 مليون دولار، وفي النسخة الثانية عشرة 2.42 مليون دولار، وفي النسخة الثالثة عشرة 2.38 مليون دولار، وفي النسخة الرابعة عشرة عام 2009 وصلت إلى 3.3 ملايين دولار .

فيما كانت القفزة الكبرى في النسخة الخامسة عشرة عام 2010 وتم خلالها مضاعفة الجائزة المالية للسباق الرئيسي فقط لتصل إلى 6 ملايين دولار وهو ما حافظت عليه في 9 نسخ متتالية حتى النسخة الـ23 عام 2018.

وفي النسخة الـ24 عام 2019 عادت الجائزة و سلكت مسلكا تصاعديا وارتفعت قيمة جائزة المركز الأول في السباق الرئيسي لتبلغ 7.2 مليون دولار، وهي القيمة نفسها لجائزة النسخة الـ25 التي أقيمت العام الماضي 2021 "بعد إلغاء نسخة عام 2020 نظراً لجائحة كورونا" و حصل عليها الجواد ميستيك جايد الذي حقق لجودلفين ثلاثية تاريخية غير مسبوقة.

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