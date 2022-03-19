محمد الشحي: شكراً أحمد بن راشد

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

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تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر لمضمار جبل علي الذي اختتم موسمه بنجاح كبير، وشهد منافسات قوية طوال السباقات الـ11 الماضية.

كما تقدم بالشكر إلى اللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر على جهودها الجبارة في الموسم والتي نالت إشادة الملاك والمدربين والفرسان على حد سواء، مضيفاً إن هيئة الإمارات لسباق الخيل ستكون بينها وبين إدارة المضمار الأصفر سلسلة اجتماعات لتطوير سباقاتها الموسم المقبل.

وأشاد المهندس محمد سعيد الشحي بالرعاة والشركاء وكذلك وسائل الإعلام الذين نعدهم جزءاً لا يتجزأ من سباقات الخيل في الدولة بشكل عام، ومضمار جبل علي بشكل خاص.

وأضاف إننا لا ننسى الجماهير المحبة للمضمار العائلي الذين عادوا بقوة عقب غياب قسري بسبب جائحة كورونا، إذ شهد السباق الختامي وجود أكثر من 8 آلاف متفرج وهذا دليل على ارتباطهم الكبير والوثيق بالمضمار الأصفر.

كما أعلن المهندس محمد سعيد الشحي عن تعيين الأسترالي مايكل كوستا مدرباً جديداً لاسطبلات «جبل علي» ابتداء من الموسم المقبل، مقدماً الشكر الجزيل للمدرب الفرنسي نيكولاس باشلارد على الجهود التي بذلها في الفترة الماضية مع الفريق الأصفر.

وعن كأس دبي العالمي، أكد المهندس محمد سعيد الشحي أن الحدث المنتظر أحد أقوى السباقات العالمية ليس فقط شوط كأس دبي العالمي، بل كذلك بقية الأشواط، نظراً لمشاركة نخبة الخيول العالمية، وأبرزها النجم الأمريكي «لايف إز غود»، إذ قام نادي دبي لسباق الخيل بجهود جبارة لإنجاح النسخة الـ26 من الأمسية العالمية، بتوجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ومتابعة اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، متوقعاً أن تكون الأمسية استثنائية بالمقاييس كافة سواء تنظيماً أو الإثارة والمنافسة القوية للظفر بألقاب الأشواط التسعة للأمسية.

شريف الحلواني: الموسم ناجح وشكراً للجميع

أشاد المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بالنجاح الذي حققته سباقات موسم المضمار الأصفر، موجهاً خالص الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار والداعم الأكبر لتحقيق النجاحات، إذ بدعم سموه المستمر وتوجيهاته وفرنا كل سبل الراحة للجماهير الوفية والمحبة لسباقات المضمار العائلي.

وأضاف إن جائحة كورونا تسببت في غياب الجماهير فترة طويلة، وإنهم بذلوا الجهود المطلوبة لتوفير أقصى درجات الأمان عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية، ما أدى إلى عودة الجماهير إلى المضمار، إذ وصل عددهم في السباق الختامي إلى 8 آلاف متفرج.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير إلى الرعاة والشركاء بالإضافة إلى وسائل الإعلام لدعمهم المستمر للمضمار الأصفر، متمنياً أن يواصل المضمار تطوره وازدهاره في المواسم المقبلة، كما أن أبوابهم مفتوحة لجميع الأفكار والملاحظات التي تسهم في تطوير سباقات المضمار الأصفر.



دووج واتسون: «وينرز كلوب» يتجه إلى السباقات الإنجليزية

استطاع المدرب دووج واتسون تحقيق لقب بطولة المدربين في موسم مضمار جبل علي، وكذلك ثنائية في الأمسية الختامية للمضمار الأصفر.

وعن بطل الشوط الثاني «وينرز كلوب» تمكن من الظفر باللقب في اللحظات الحاسمة مؤكداً أن مشاركة المهر في السباقات المحلية قد انتهت وسيتجه نحو السباقات الإنجليزية وهو جدير بذلك، وخاصة أنه متطور وقادر على المنافسة.



سالم بن غدير: «كويب» مستقبله مشرق

أعرب المدرب سالم بن غدير عن سعادته بتحقيق «كويب» لقب الشوط السادس «برج خور دبي» لمسافة 1950 متراً، كما أن سعادته تضاعفت بتحقيق مالكه الألماني اللقب أول مرة في مضمار جبل علي.

وأضاف إن البطل أظهر تطوراً كبيراً خلال تدريباته في الاسطبل وإنه يتوقع له مستقبلاً مشرقاً في مسافة الميل وأكثر.

وقال إن فوز البطل ليس بالمفاجأة بالنسبة له بل حقق توقعاته بأدائه الرائع في المرحلة الحاسمة من السباق عند خط النهاية.



بوبات سيمار: نفخر بالفوز بلقب «جبل علي الكلاسيكي – اليوبيل الفضي»

أعرب المدرب بوبات سيمار عن فخره واعتزازه بفوز «دسكوفري آيلاند» بلقب «سباق جبل علي الكلاسيكي – اليوبيل الفضي» والذي سبق له تحقيق عدد من الانتصارات بمضمار «ميدان» على مسافتي الـ1200 متر و1600 متر، مشيداً بأداء الفارس تاغ أوشي الذي تمكن من حسم الصراع لمصلحته بالرغم من المنافسة القوية من نخبة الخيول في الشوط.

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