«دسكوفري آيلاند» يتوج بـ «جبل علي الكلاسكي – اليوبيل الفضي» في ختام موسم المضمار الأصفر

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري ــ تصوير - اكسفير ويلسون

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اقتنص «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الرابع الرئيس «سباق جبل علي الكلاسكي – اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر برعاية «ا.ر.م القابضة» البالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم في ختام موسم سباقات مضمار جبل علي والذي حمل اسم «زعبيل 2».

كما شهد السباق الختامي تحقيق خيول الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز ثنائية عبر «وينرز كلوب» بطل الشوط الثاني، و «جوست اوف ذا ذات مامبو» بطل الشوط السابع.

الشوط الأول

ظفر «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.27.89 دقيقة وبفارق طول عن «مقاتل» لرضا إبراهيم منفردي بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «كلاسيك سيتي» لـ «اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثاني

اقتنص «وينرز كلوب» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للإستثمار» البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.25.12 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «تبارك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث» دافي لامب «لذات المالك بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الثالث

حققت» رنين «لعلي سلمان حسن محمد الصابري لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات برعاية» إسطبلات شادويل «البالغ قيمة جوائزه 200 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلة زمناً قدره 1.27.54 دقيقة و بفارق طول عن» منوه «لأحمد بن طوق المري بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاءت في المركز الثالث» بيبي بلو باندا «لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الرابع

ظفر» دسكوفري آيلاند «لمحمد خليل أحمد بلقب الشوط الرابع الرئيس» سباق جبل علي الكلاسكي – اليوبيل الفضي «لمسافة 1400 متر برعاية» ا.ر.م القابضة «البالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.24.83 دقيقة وبفارق نصف طول عن» روديني «لـ» تتش جولد للسباقات «بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً» اون ذا وارباث «لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

اقتنص» باليتومين «لـ» نقابة بورسلي للسباقات «لقب الشوط الخامس» الفردوس «لمسافة 1000 متر برعاية» مركز دبي العقاري «البالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.00.15 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن» ليك كوزواي «لجون والتر مورايس بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث» الهدير «لـ» شادويل «بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب جون هايد.

الشوط السادس

حقق» كويب «لـ» منتجع عادل «لقب الشوط السادس» برج خور دبي «لمسافة 1950 متراً برعاية» مركز دبي العقاري «البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.58.64 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن» ركيز «لـ» اسطبلات الراشد «بقيادة مالين هولمبرج وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً» فيرست وينتر «لسلطان علي بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط السابع

ظفر» جوست اوف ذا ذات مامبو «للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر برعاية» مضمار جبل علي «البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.51.78 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن» تولمونت «لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث» دبلن فارو «لديل برينان بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

نجوم الموسم

ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، في ختام الأمسية بتكريم نجوم موسم المضمار الأصفر، إذ حقق بطولة الملاك إسطبلات» شادويل «برصيد 7 انتصارات و تسلم الجائزة بالنيابة عن المالك ريتشارد هيلز مدير سباقات( شادويل )، فيما نال بطولة المدربين دووج واتسون برصيد 18 انتصاراً، بينما حقق الفارس باتريك دوبس بطولة الفرسان برصيد 10 انتصارات.

كما قام المهندس شريف الحلواني، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، وناله المدرب سالم بن غدير والفارس رويستون فرنش.

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