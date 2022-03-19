الإثارة تتواصل لليوم الثاني في بطولة دبي الدولية للجواد العربي

المصدر: وام

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تتواصل لليوم الثاني على التوالي منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي بنسختها الـ19 والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 150 جوادا يتنافسون على جوائز قيمتها 4 ملايين دولار.

وشهدت منافسات اليوم الثاني "السبت" للأشواط التمهيدية المؤهلة للبطولات الرئيسية منافسات مثيرة بين جميع الخيول المشاركة خاصة مع تقارب فارق النقاط.

حضر منافسات اليوم الثاني للبطولة الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ حمد بن علي آل ثاني، وسعادة وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، وسعادة محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعبدالرحمن أبو الشوارب عضو اللجنة المنظمة، وسعادة سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة.

وتختتم المنافسات يوم غد الأحد بالبطولات الرئيسية وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات وبطولة الأفراس وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور وبطولة الفحول.

وفي التفاصيل لمنافسات اليوم الثاني، تألقت "نسمة الهواجر" العائدة للشيخ محمد بن سعود القاسمي وحققت المركز الأول للشوط السادس المخصص للأفراس بعمر من 7 إلى 9 سنوات، بـ 92.83 نقطة بينما جاء في المركز الثاني "ع ج إمانة" لمربط عجمان بـ 92.75 نقطة وثالثا جاء "استونيا" العائد ليوسف أحمد عبداللطيف آل علي.

وفي الشوط السابع المخصص للأفراس بعمر 10 سنوات فأكثر، تصدرت "بسندرستبموشايلو" العائدة لمربط عجمان وحققت المركز الأول برصيد 93.25 نقطة، وجاء في المركز الثاني "ماجستي" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي برصيد 91.25 نقطة بينما حلقت بالمركز الثالث "نوال باي أبولو" لمربط الجزيرة للخيول العربية بـ 90.67 نقطة.

وفي الشوط التاسع للمهور بعمر سنة واحدة، القسم الأول "أ" ..

تصدر المهر "جي اس تروي" لمربط الجواهر للخيول العربية محققا 92.75 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني "ظافر الهواجر" للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري برصيد 91.92 نقطة، وحل في المركز الثالث "وارث الزبير" للشيخ سلطان محمد عبدالله آل ثاني وحقق 91.08 نقطة.

وفي القسم الثاني "ب" للشوط التاسع، تصدر "أس ام مشهور" للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم محققا 92.42 نقطة، بينما جاء "دي تويجان" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني بـ 92.25 نقطة وجاء في المركز الثالث "فلاح الهواجر" للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري بـ 91.50 نقطة.

وفي الشوط العاشر للمهور بعمر سنتين، حل في المركز الأول "دي شهار" لمربط دبي للخيول العربية محققا 93.25 نقطة وفي المركز الثاني "عز الخشاب" لمربط الخشاب الكويتي بـ 92.42 نقطة، وفي المركز الثالث "منير كي اتش" لمربط الكحيلة للخيول العربية، برصيد 91.83 نقطة.

وفي الشوط الحادي عشر المخصص للمهور بعمر 3 سنوات تألق "دي شهير" لمربط دبي للخيول العربية وحقق المركز الأول برصيد 92.25 نقطة، وجاء في المركز الثاني "ع ج عجبان" لمربط عجمان بـ 92 نقطة، بينما جاء في المركز الثالث "نيشان" ملك خالد غانم مبارك العميري بـ 91.83 نقطة.

وحلق الفحل "أي اس برنس" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بصدارة الشوط الثاني عشر المخصص للفحول بعمر من 4 إلى 6 سنوات محققا 92.83 نقطة، وجاء في المركز الثاني "سيف البداير" للشيخ محمد بن سعود القاسمي مسجلا 92.33 نقطة، بينما جاء في المركز الثالث "مهاب بي اتش ام" للمالك طلال حميد محمد المسكري وسجل 92 نقطة.

وأكد سعادة سلطان اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي أن النسخة الحالية من البطولة تعد استثنائية للغاية بعد اختيار صفوة الخيول للمشاركة فيها.

وقال إن توجه البطولة يأتي نحو الصفوة فقط وليس بعدد الخيول، حتى لا يكون الأمر مجرد مشاركة أو تواجد فقط، لافتا إلى أن بطولة العالم الأخيرة شارك فيها 80 جوادا فقط، وهو ما يعني صرامة القيود المفروضة على الخيول المشاركة من ناحية جودتها وكذلك البطولات السابقة التي حققتها.

وأضاف اليحيائي: في النسخة الحالية من بطولة دبي الدولية للجواد العربي لاحظنا تقارب فارق النقاط بين جميع الخيول المشاركة، ما يعني تقارب المستويات، الأمر الذي يوضح مدى قوة المنافسة لجميع المشاركات.

ولفت عضو اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي إلى أن ثقافة ملاك الخيول في الوقت الحالي باتت تتماشى مع توجه البطولات العالمية، وهي عدم المشاركة بأي جياد، حيث لابد وأن تكون لها حضورها القوي في مختلف البطولات العالمية.

وتوجه بالشكر إلى كافة القائمين على هذا الحدث الكبير الذي يأتي وسط أجواء استثنائية خلال فترة التعافي من جائحة كورونا، حيث تشهد البطولة حضورا جماهيرا لافتا الأمر الذي يعطي الدافع الكبير من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

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