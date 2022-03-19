«دارين» تكتسح المنافسين في مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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اكتسحت الفرس (دارين) لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، منافسيها، في الشوط الخامس للسباق قبل الأخير بمضمار العين المخصص للمهرات والأفراس المبتدئة والتي تسابقت لمسافة 1600 متر، وركضت الفرس الفائزة تحت قيادة أدري دي فريز، وإشراف جان دي روال، بقوة منذ البداية، لتبتعد عن أقرب منافساتها بفارق 5 أطوال، وتتوج بلقب البصرة قاطعة المسافة في زمن قدره 01:54:32 دقيقة.

قبل الأخير

وكان المضمار العيناوي نظم سباقه الثالث عشر وقبل الأخير بالموسم أول من أمس بحضور، محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية، وشهده جمع غفير من عشاق سباقات الخيول.

سباق السرعة

فاز المهر (مجتاح البحر) للإسطبلات الوطنية، وإشراف هلال العلوي، وقيادة جاري سانشيز، بلقب بطولة العين للسرعة (هيبة) في الشوط السابع والختامي للأمسية، لمسافة 1000 متر، وتصدر المهر الفائز السباق بفارق 4.25 أطوال عن أقرب ملاحقيه، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 01:05:97 دقيقة.

كأس الوثبة

توج الجواد (ايه اف مذهل) لخليفة مطر النيادي، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر (تكافؤ) ولم يجد الجواد الفائز صعوبة في تجاوز منافسيه بفارق كبير بلغ 6 أطوال، وبزمن قدره 01:36:83 دقيقة.

ظفر المهر (ايه اف مرموق) لخالد خليفة النابودة، وإشراف ارنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه، بلقب عود التوبة في الشوط السادس للخيول المبتدئة توليد الإمارات، والتي تسابقت لمسافة 1000 متر، وحقق المهر الرمادي اللقب بفارق 4 أطوال وبزمن قدره 01:08:36 دقيقة.

جبل حفيت

فاز الجواد (كوايت انديفور)، لإيرك كوايت إنديفور، وقيادة سام هتشكوك، بلقب جبل حفيت في الشوط الثاني المخصص للخيل المهجنة لمسافة 1400 متر، ونجح الجواد الفائز في تخطي منافسه المباشر في الأمتار الأخيرة بفارق 1.25 طول، وبزمن 01:27:66 دقيقة.

انتزع الجواد (مرقاب) لإسطبلات ليوا، وإشراف عبد الخير آدم، وقيادة جاري سانشيز، لقب فلج هزاع في الشوط الثالث للخيول المبتدئة، لمسافة 2000 متر، وشهد هذا الشوط إثارة كبيرة استمرت حتى اللحظات الأخيرة، ليتصدر الجواد الرمادي بفارق عنق عن ملاحقه المباشر، وبزمن قدره 02:23:62 دقيقة.

خطف الجواد (ند الشبا) للبشير سالم الحراري، وإشراف راشد الرايحي، وقيادة أنطونيو فريزو، لقب سيح بن عمار في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر تكافؤ، وبعد تنافس محتدم نجح الجواد الفائز في خطف اللقب بفارق أنف عن منافسه صاحب المركز الثاني، وبزمن قدره 02:19:08 دقيقة.

عودة قوية

في تصريحات صحافية على هامش السباق قبل الأخير بالموسم للمضمار العيناوي أكد محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والغولف، أن مضمار العين لم يتأثر كثيراً بسبب الجائحة والتي أوقفت النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم، معرباً عن سعادته بالعودة القوية لجمهور سباقات الخيل بعد الجائحة، وقال إنهم تلقوا طلبات عدة لزيادة عدد السباقات في الموسم المقبل.

50000

بدوره من جانبه أعرب فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته برغبة الملاك في المشاركة بالمضمار العيناوي ما أدى لزيادة عدد السباقات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنهم بصدد زيادة جوائز الجمهور لتصل إلى 50 ألف درهم في السباق الختامي في الأول من أبريل المقبل.

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