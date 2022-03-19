ختام تمهيدي كأس رئيس الدولة للبولو في غنتوت اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تصدرت فرق بن دري بولو، والحبتور بولو، والإمارات بولو، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2021 – 2022، التي ينظمها نادي غنتوت في نسختها الـ 22، والمقامة بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والذين جاءت صدارتهم برصيد 4 نقاط لكل منهم، من انتصارين، وبدون هزيمة، مع فارق الأهداف في ما بينهم، وذلك مع ختام مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة، التي تختتم مساء الأحد المقبل، في ختام نشاط نادي غنتوت.

وجاء تقدم فريق بن دري للصدارة، على حساب فريق الحبتور، متصدر الجولة الافتتاحية بفارق هدف واحد بين الفريقين، بعد فوز فريق بن دري الثاني علي حساب فريق غنتوت بولو 4/9، بعد أن كان التعادل مسيطراً على مجرياتها حتى بداية الشوط الثاني بنتيجة 4/4، إلا أن بن دري ظل متقدماً حتى نهايتها، بعد أن توقف فريق غنتوت عن التسجيل.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق الحبتور بولو، من الفوز على فريق أبوظبي بولو 6/8، بعد مباراة قوية متكافئة من الفريقين، حيث كان الإصرار على تحقيق الفوز، الذي كان من نصيب الحبتور، الذي احتل مركز الوصيف ثانياً، وفي المباراة الثالثة، استطاع فريق الإمارات بولو، أن يحقق فوزه الثاني على التوالي، بفوزه على فريق ذئاب دبي 7/11، حيث كانت السيطرة لفريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم من بداية الشوط الثالث، حيث كانت النتيجة 4/4، ثم 8/5 و11/5، والتي انتهت 11/7، وأدار مباريات الجولة، طاقم الحكام الدولي المكون من تقروين ساوثويل، تيم بورن وبيتر وايت.

وتستأنف مباريات الدور التمهيدي في الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم، بلقاء فريق الإمارات بولو، أحد فرق الصدارة مع فريق غنتوت بولو، الذي يسعى لبلوغ الدور النهائي للبطولة، وفي المباراة الثانية، عند الخامسة مساء، يتقابل الحبتور بولو، وصيف الترتيب العام، مع فريق ذئاب دبي، بمستواه المتطور من مباراة لأخرى، بالرغم من خسارته في المباراتين الماضيتين، وتختتم مباريات الدور التمهيدي عند السادسة والنصف، بلقاء يجمع بين فريقي بن دري بولو، المتصدر بفارق الأهداف، مع فريق أبوظبي بولو، الذي يجدد رغبة التأهل، بالرغم من خسارته الثانية الماضية، وتقام مباراتا الدور قبل النهائي، الأربعاء المقبل.

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