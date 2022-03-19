ميرا الأنصاري بطلة سباق السيدات للقدرة بالوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أحرزت الفارسة ميرا جاسم الأنصاري، على صهوة الفرس «تشيلسي دي لوك» العائدة إلى إسطبل «البوادي» لقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم في ثاني أيام مهرجان أبوظبي للقدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، والذي شهد منافسة 102 فارسة، خلال المراحل الأربع من السباق لبلوغ منصة التتويج.

ونجحت الفارسة ميرا الأنصاري في التتويج باللقب، بعد أداء رائع حافظت خلاله على المراكز المتقدمة، وذلك بإحرازها المركز الثالث في المرحلة الأولى، وتقدمت في المرحلة الثانية إلى الترتيب الثاني، والذي حافظت عليه في المرحلة الثالثة أيضاً، لتتمكن في مرحلة الختام من التقدم بقوة إلى صدارة السباق بزمن قدره 3:17:34 ساعة، لتهدي إسطبل «البوادي» تفوقاً وإنجازاً جديداً، بعد فوز الإسطبل مؤخراً بسباق كأس رئيس الدولة.

وجاءت في المركز الثاني شارينا أحمد راشد الفلاسي، على صهوة «سيرافينو» من إسطبلات المغاوير 3 بزمن قدره 3:19:01 ساعات، وحلت ثالثاً زميلتها من ذات الإسطبل وبفارق ثانية واحدة، الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة «بركة اليخيدو»، والتي كانت قد تصدرت السباق في مراحله الثلاث الأولى، وتراجعت للترتيب الثالث في مرحلة الختام الحاسمة.

تتويج الفائزات

وعقب نهاية السباق وإجراءات الفحص البيطري تم تتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، عن طريق مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية وسط احتفالات كبيرة من قبل الحضور.

من جانبها، عبرت الفارسة ميرا الأنصاري عن سعادتها بالتتويج باللقب، وقالت: إن السباق كان رائعاً وقوياً وشهد منافسة بين جميع المشاركات، مؤكدة أن الفرس البطل أثبتت قوتها، وأكملت السباق بنجاح، وقالت ميرا إنها اعتادت على الفرس بعد أن شاركت بها من قبل في تحديات سابقة، وأضافت: أعتقد أن ذلك أفادني كثيراً لأن معرفتي بالفرس سهلت مهمتي في التعامل معها، ولم تخذلني وأكدت أنها بطلة قوية.

سباق الختام

يتواصل مهرجان أبوظبي للقدرة اليوم في ثالث تحدياته بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم، الأخير خلال الموسم الحالي بقرية الوثبة، والذي يشهد مشاركة واسعة للفوز بلقب الختام في الموسم، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والثانية لمسافة 35 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 25 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

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