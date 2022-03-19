مليون درهم جوائز سباق بطولة الإمارات في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتنافس 14 خيلاً من نخبة خيول الفئة الأولى، على الفوز بجوائز سباق «بطولة الإمارات» في الشوط الخامس من الحفل الرابع عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، ضمن 6 أشواط ساخنة تبلغ إجمالي جوائزها المالية مليون و 760 ألف درهم تتنافس عليها 84 خيلاً، ويشمل الحفل تحدي بطولة أبوظبي في شوط الختام السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وستكون بداية الحفل عند الخامسة مساء على لقب سباق «برج الرابي» لمسافة 1600 متر المخصص للمبتدئة توليد الإمارات، بمشاركة 16 خيلاً يبرز منها «أيه اف دارا»، «جنة الثاني ورسان»، «أم أتش مزنة».

ويقام في الشوط الثاني لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول أبرزها «أيه أف فلق»، «السهوج»، استرال ديل سول«، وينتقل الحفل في الشوط الثالث لسباق»برج الهيل«لمسافة 2200 متر والذي يشهد تحدي 11 خيلاً قوياً منها «قرم»، «فوعة»، «شامخ».

ويتنافس 13 خيلاً على لقب بطولة»داربي الإمارات«لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع والذي تبلغ جوائزه المالية 150 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة لبلوغ منصة التتويج،»أيه اف معلمي«،»حكيم العز«،»غوتشي جيرل«.

أما الشوط الخامس يشهد أبرز تحديات الحفل، على لقب سباق»بطولة الإمارات«المخصص لخيول الفئة الأولى، لمسافة 2200 متر والبالغة جائزته المالية مليون درهم يتنافس عليها 14 خيلاً منها»حراب«،»صمود«،»أيه أف البيرق«.

ويختتم الحفل في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق»بطولة أبوظبي«لمسافة 2200 متر والبالغة جوائزه المالية 380 ألف درهم يتنافس عليها 14 خيلاً، منها»آيرش فريدوم«،»كينج ليونايداس«،(مقترب).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز