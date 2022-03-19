وكالة أنباء الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع نادي دبي لسباق الخيل والبداية بكأس دبي العالمي

المصدر: وام

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وقعت وكالة أنباء الإمارات اتفاقية تعاون مع نادي دبي لسباق الخيل بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، والاستفادة من الخبرة الكبيرة والانتشار الواسع لـ " وام " محليا وعالميا.

وقع الاتفاقية سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام"، وسعادة اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية.

ونصت الاتفاقية على تغطية "وام" لأنشطة وفعاليات النادي وبث جميع أخباره مع التركيز على المنصات الخارجية، على أن تكون البداية بالحدث الأكبر والأهم وهو كأس دبي العالمي للخيول الذي يقام على مضمار ميدان يوم 26 مارس الجاري، بما يقدم صورة حية ودقيقة لنهضة الإمارات ويعزز قوتها الناعمة بالاستفادة من تقديم " وام " لخدماتها بـ19 لغة.

وعبر اللواء خبير محمد عيسى العظب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي أكد أنها تمثل وسيلة دعم ومساندة لنادي دبي لسباق الخيل، ولكل مسابقاته وفعالياته المتعددة، وعلى رأسها كأس دبي العالمي للخيول، مشيرا إلى أن الرؤية الإعلامية لأنشطة النادي مستلهمة من توجه دولة الإمارات في التعبير عن قدراتها وإمكاناتها المتميزة للعالم، وأنه على مدار الـ26 عاما الماضية كان التحدي دائما في كيفية نقل هذه الصورة للعالم، وهو الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام وعلى رأسها وكالة أنباء الإمارات حاليا.

ولفت إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي مع وكالة أنباء الإمارات يأتي من منطلق الاستفادة من الإمكانات والخبرات الكبيرة لـ " وام " وربطها بالعمليات في نادي دبي لسباق الخيل، المؤسسة الحكومية المعنية بسباقات الخيل في دبي، والذي ينظم العديد من الفعاليات أهمها كأس دبي العالمي - التظاهرة الرياضية العالمية الكبرى، التي نهدف من ورائها توجيه الكثير من الرسائل للعالم كله وإبراز قدرات وإمكانات دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الكبرى، مع التأكيد على تجاوز مرحلة كورونا والانفتاح لاستقبال الجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة".

ونوه إلى أن كأس دبي العالمي ستكون نقطة بداية الانطلاق في التعاون بين الجانبين، مؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من التعاون والاتفاقيات في كثير من الأحداث والأنشطة التي تبرز الصورة الجمالية للإمارات".

من ناحيته أكد سعادة محمد جلال الريسي حرص وكالة أنباء الإمارات على تقديم خدماتها لكل المؤسسات الوطنية من خلال طاقم متميز ومحترف يستطيع أن يعكس صورة حية رصينة ودقيقة ومشرقة، عن الإمارات في ظل التطور الكبير والسياسة الإعلامية التي تنتهجها " وام ".

وقال سعادته إن سمعة دولة الإمارات في العالم دائما هي السباقة نحو إيصال الصورة الإيجابية لأي تواجد إماراتي في أي قطاع من قطاعات الحياة، وبالتالي فإن الأمور تكون بسيطة وسهلة بالنسبة للوكالة في تواجدها وانتشارها العالمي، مشيرا إلى أن الحضور القوي والمؤثر لرياضة سباقات الخيل في الإمارات تحظى باهتمام كبير وشهرة عالمية، والجميع ينظر للإمارات على اعتبارها النموذج الذي يجب أن يحتذى.

وأضاف : " سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع نادي دبي لسباق الخيل وهي خطوة مهمة لإيصال رسالة بمضمون ذي قيمة كبيرة لرياضة تراثية لها مكانتها العالية لدينا، ولها ميراث باق من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وفي نفس الوقت تحظى بثقل واهتمام العالم، وبالتالي تحتاج منا كوسائل إعلام أن نمنحها المساحة التي تستحقها، وهو ما يستوجب علينا في وكالة أنباء الإمارات بقدراتنا وعلاقاتنا الدولية وبلغاتنا الـ19 الموجودة حاليا أن نسخر كل الجهود لخدمة حدث كبير بحجم كأس دبي العالمي، ونتبنى الأنشطة التي تخدم هذه الرياضة".

ولفت سعادته إلى أن اتفاقية التعاون مع نادي دبي لسباق الخيل جزء من سلسلة اتفاقيات متنوعة أبرمتها " وام " وما زلنا مستمرين في إبرام المزيد منها لنعطي الزخم والقوة للأنشطة المؤثرة التي تدعم صورة الإمارات في الداخل والخارج".

وقال : " من خلال علاقاتنا والاتفاقيات التي أبرمناها مع وكالات الأنباء العالمية أصبحت وكالة أنباء الإمارات "وام" مصدرا أساسيا للكثير من المؤسسات الإعلامية وهو ما يخدم الجمهور المتلقي والمؤسسات العاملة في مختلف المجالات بما فيها الرياضة، ودورنا أن ندعم بكل ما نستطيع الرسالة الحقيقية بالشكل المشرف الذي يناسب الجميع ويخدم المصداقية والمهنية العالية".

حضر توقيع الاتفاقية سعادة عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات، وحمد الشامسي نائب المدير العالم لنادي دبي لسباق الخيل، وفيصل باروت مدير إدارة التحرير المركزي في "وام".

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