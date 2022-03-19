خيول العالم تتدرب في «ميدان» استعداداً لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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بدأت خيول العالم تدريباتها على مضمار «ميدان» العالمي، استعداداً للأمسية المرتقبة؛ النسخة الـ 26 من كأس دبي العالمي، التي ستقام 26 مارس الجاري، ويبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار. وشهد التدريبات اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي، نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين والملاك والمدربين.

وخطف النجم الأمريكي «لايف إز غود» الأنظار خلال التدريبات الصباحية، إذ يعد أحد المرشحين الأقوياء لنيل لقب كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 12 مليون دولار، إذ تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق عدد من الألقاب القوية أبرزها «بريدرز كب مايل» و«كأس بيغاسوس العالمي».

كما شارك في التدريبات الجواد الأمريكي المتألق «هوت رود شارلي» بطل «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الثانية» المشارك في شوط كأس دبي العالمي، بالإضافة إلى «ايرو تريم» الفائز بسباق «بريمي لاتينو امريكانو» والحاصل على لقبين في الأوروغواي.

المزاد الاستعراضي

ومن جانب آخر، وصلت الخيول المشاركة في مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب» الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيقام يوم الـ 23 من الشهر الجاري على مضمار «ميدان»، إذ يوفر المزاد فرصة مثالية أمام ملاك الخيول في المنطقة والعالم للاطلاع على مجموعة من الخيول من سن السنتين تعد من الأفضل نسباً ومواصفات، والمشاركة في المزاد لاقتناء ما يفضلون منها، حيث يمثل المزاد خطوة مهمة في تعزيز مكانة دبي كواحد من أبرز مراكز صناعة السباقات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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