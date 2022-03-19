حميد الحوسني بطل كأس زايد بن منصور للقدرة

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى)

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توّج الفارس حميد الحوسني، أمس، على صهوة الفرس «بدوينا كريستيانا» لإسطبلات «العزم»، بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في اليوم الأول من مهرجان أبوظبي للقدرة في الوثبة، محققاً زمناً قدره 3:21:04 ساعات، وجاء أحمد الشحي على صهوة «كاتش مي هيبولايت» من إسطبلات الكمدة ثانياً، وحلت «دايانا ياميللا تشوبيتا» على صهوة «أس ام فا جوانيتا» من الإسطبلات نفسها ثالثة، ويقام اليوم سباق السيدات لمسافة 100 كلم.

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