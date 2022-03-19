انطلاقة قوية للنسخة 19 من «دولية دبي للجواد العربي»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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دشنت النسخة 19 لبطولة دبي الدولية للجواد العربي في مركز دبي التجاري العالمي أمس، فعالياتها بمشاركة أجود الخيول العالمية .

والتي شهدت منافسة قوية بين أرقى السلالات في الخيول العربية الأصيلة. وتستأنف البطولة المنافسات اليوم في الساعة العاشرة ونصف صباحاً عبر الأشواط التأهيلية للمهور والأفحل كما يقام في الساعة الرابعة والنصف عصراً مزاد بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

شهد اليوم الأول للبطولة الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق.

والشيخ حمد بن علي آل ثاني ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقصي عبيد الله مدير البطولة، وعبدالرحمن أبوالشوارب عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة وعدد من الملاك وجمهور من محبي مسابقات جمال الخيل.

المهرات والمهور

واستهلت البطولة منافساتها عبر شوط المهرات والمهور بعمر أقل من سنة، حيث فازت بالمركز الأول «أميرة الهواجر» للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري وجاءت في المركز الثاني المهرة «أي اس حبوبة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ونالت المركز الثالث، «آر أي كي الجليلة» لمربط رأس الخيمة للخيول العربية.

وحقق المهر «رائد» لمحمد خلف أحمد العتيبة المركز الأول في الشوط الثامن للمهور بعمر أقل من سنة .

وظفرت «نايا الحمود» لثامر عواد بالمركز الأول في الشوط الثاني للمهرات بعمر سنة القسم A، مسجلة 92.17 نقطة، وفي القسم الثاني B، حققت المهرة «دي إكسبو» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول بـ93.58 نقطة .

وحققت «دي بيسان» لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول، في الشوط الثالث للمهرات بعمر سنتين، مسجلة 93.17 نقطة، والثاني «ايه جيه العلا» لمربط عجمان برصيد 92.25 نقطة، والثالث «ع ج كيه» لمربط عجمان.

وفي الشوط الرابع للمهرات بعمر الثلاث سنوات، فازت بالمركز الأول «الأريام بنفسج» لمربط عجمان مسجلة 93.08 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «مدز هند» لإسطبلات عمارة مسجلة 92.58 نقطة، واحتلت المركز الثالث «دي جورية» لمربط دبي للخيول العربية برصيد 92.58 نقطة.

وحقق مربط دبي للخيول العربية المركزين الأول والثاني في الشوط الخامس للأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات، حيث تصدرت «دي فنانة» الشوط مسجلة 92.67 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي جودي» برصيد 92.50 نقطة، بينما احتلت المركز الثالث «ايه اس شيخة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي برصيد 92.33 نقطة.

تميز وريادة

وقال زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة، إن البطولة تواصل التميز والريادة بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مما قاد إلى تصدر البطولة للمشهد العالمي بعد أن أصبحت أكبر بطولة في العالم، مشيراً إلى أن النسخة 19 افتقدت مؤسس البطولة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وأضاف لـ«البيان الرياضي»، إن البطولة تحمل أبعاداً رياضية واقتصادية، وقال: الحدث ليس ملتقى للمنافسة وحسب، وإنما باتت منصة لعقد الصفقات بالملايين وهو ما حدث في اليوم الأول عبر عقد صفقة شراء بنحو 3 ملايين يورو. واختتمت كلداري قائلاً:

إن المهمة هي المحافظة على القمة والصدارة، وستحرص اللجنة المنظمة على مواصلة العمل والمثابرة في ظل دعم القيادة الرشيدة، وستحمل السنة المقبلة مفاجآت جديدة ستفرح أهل الخيل من ملاك ومربين ومهتمين في عالم صناعة الخيل.

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