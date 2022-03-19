«سباق زعبيل» يسدل الستار على موسم مضمار جبل علي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، السباق الحادي عشر الختامي لموسم مضمار جبل علي، الذي يحمل اسم «سباق زعبيل»، ويتألف من سبعة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 810 آلاف درهم، برعاية عدد من الشركات.

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 9 خيول أبرزها «سياسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «سيلفر جوبيلي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «كلاسيك سيتي» و«كليمت ستريت» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «اتصالات» لـ «شادويل»، «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، «وينرز كلوب» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «هايد بارك» لسلطان علي.

الشوط الثالث

وتشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم 8 مهرات أبرزها «بيبي بلو باندا» و«ريماس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شدزادي» و«تريبولي مون» لناصر عسكر، «هوت بينك» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الرابع

ويتنافس في الشوط الرابع الرئيسي «سباق جبل علي الكلاسيكي - اليوبيل الفضي» لمسافة 1400 متر برعاية «ا.ر.م القابضة» البالغة قيمة جوائزه 250 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «تنبيري ويلز» و«داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المرعب» لـ «شادويل»، «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «بوشارت» لـ «فريق البيت متوحد».

الشوط الخامس

ويشهد الشوط الخامس «الفردوس» لمسافة 1000 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «فوراق» و«الهدير» لـ «شادويل»، «زامت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ليبيان كلاسيك» لمالكه البشير سالم الحراري، «رزين دبي» لسعيد سلطان الرحومي.

الشوط السادس

ويشارك في الشوط السادس «برج خور دبي» لمسافة 1950 متراً برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «كينغ أوف آرمز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مدرب» لـ «شادويل»، «فيرست وينتر» لسلطان علي، «تويلقث آوف نيفرلاند» لـ «إسطبل داكي».

الشوط السابع

أما الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، فيشهد مشاركة 15 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» و«بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «وودديتون» لعبد الله مناحي، «رفر» لـ «رفر الإمارات للسباقات الترفيهية».

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