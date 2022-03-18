حميد الحوسني يتوج بلقب سباق كأس زايد بن منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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توج الفارس حميد خليل الحوسني، بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في اليوم الأول من مهرجان أبوظبي للقدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس، والذي يتواصل اليوم بسباق السيدات لمسافة 100 كلم تم تقسيمه على 4 مراحل، ويختتم المهرجان غداً بالسباق المفتوح في ختام موسم قرية الوثبة لمسافة 120 كلم.

وشهد افتتاح المهرجان أمس، مشاركة 181 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، تنافسوا بقوة من أجل اللقب وبلوغ منصات التتويج وحصد الجوائز القيمة التي تقدمها القرية دعماً لرياضة الفروسية، وتمكن خلال السباق الفارس حمد الحوسني على صهوة الفرس «بدوينا كريستيانا» العائدة إلى إسطبلات «العزم» من حسم التتويج بالمركز الأول قاطعاً المسافة في زمن قدره3:21:04 ساعات بعد أداء رائع، ومحافظته على الصدارة خلال المراحل الأربع، وجاء في المركز الثاني أحمد صالح الشحي على صهوة «كاتش مي هيبولايت» من إسطبلات الكمدة قاطعاً المسافة في 3:21:13 ساعات، وحلت ثالثاً «دايانا ياميللا تشوبيتا» على صهوة «أس ام فا جوانيتا» من إسطبلات الكمدة بزمن قدره 3:24:09 ساعات.

وعقب اعتماد النتيجة رسمياً تم تتويج، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

مجهود كبير

من جانبه ثمن علي البلوشي مالك ومدرب الخيل البطل، دعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، ذاكراً أن هذا الدعم سبب استمرارية المنافسات ومواصلة نشاط الفروسية، وعبر البلوشي عن سعادته بنيل اللقب خاصة مع خواتيم الموسم، وقال إن الفوز كان ثمرة عمل ومجهود كبير ويترجم «لكل مجتهد نصيب» لأنهم وحسب قوله، اجتهدوا لأجل الفوز، وأكد البلوشي أن الفرس قدمت أداءً جيداً رغم المنافسة القوية خاصة من إسطبلات الكمدة وأضاف: بعد البداية الجيدة للفرس كنت واثقاً ومطمئناً أنها ستنجح في نيل اللقب لأنها فرس قوية.

وأشاد البلوشي بالتنظيم الجيد من إدارة قرية الإمارات العالمية للقدرة، وقال إن القرية دائماً تكون مهيأة للسباقات على أفضل ما يكون، وأضاف: أشكر أخواني في القرية على الجهد الذي يبذلونه وعلى المعاملة الجيدة والاحترام الذي يظهرونه لكل المشاركين.

حميد الحوسني لحظة وصوله إلى خط النهاية | البيان

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