انطلاقة قوية للنسخة الـ19 من بطولة "دبي الدولية للجواد العربي"

المصدر: وام

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انطلقت اليوم منافسات النسخة الـ19 من بطولة "دبي الدولية للجواد العربي، بمشاركة 150 جوادا من أقوى وأشهر الخيول العربية.

وتبلغ جوائز البطولة التي تقام بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي 4 ملايين دولار.

وشهد فعاليات ومنافسات اليوم الأول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ حمد بن علي آل ثاني وسعادة محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية وسعادة زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وقصي عبيد الله مدير البطولة وعبدالرحمن أبو الشوارب عضو اللجنة المنظمة وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة.

وفي تفاصيل المنافسات لليوم الأول فقد انطلقت البطولة بأشواط المهرات والمهور بعمر أقل من سنة، وفازت "أميرة الهواجر" للدكتور غانم محمد عبيد الهاجري بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني المهرة "أي اس هبوبة" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بينما جاءت بالمركز الثالث، "آر أي كي الجليلة" لمربط رأس الخيمة للخيول العربية.

وأقيم الشوط الثامن والمخصص للمهور بعمر أقل من سنة، وأحرز المهر "رائد " لمحمد خلف أحمد العتيبة المركز الأول، بينما، جاء في المركز الثاني المهر "شرر الياه" لمربط الياه للخيول العربية، فيما حقق المركز الثالث "أي دي جرناس" لمربط الجرناس للخيول العربية.

وبالنسبة للشوط الثاني القسم " أ " والمخصص للمهرات بعمر سنة فقد توجت المهرة "نايا الحمود" لثامر عواد المركز الأول محققة 92.17 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "ريانة البستان" لاسطبلات البستان، محققه 91.58 نقطة ونالت المركز الثالث "ج م ح هاجر" لجمعة محمد حمدي الشيميلي محققة 91.50 نقطة.

وفي القسم الثاني "ب" لنفس الشوط جاءت المهرة "دي إكسبو" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الأول محققة 93.58 نقطة وحلت بالمركز الثاني "دي نجلة" لمربط الخيول العربية 91.92 نقطة، وجاءت بالمركز الثالث "ع ج ليما" لمربط عجمان محققة 91.67 نقطة.

وتستأنف يوم غد السبت المنافسات بالأشوط من التاسع إلى الرابع عشر والتي تم تخصيصها للأمهر بعمر سنة، والأمهر بعمر سنتين، والأمهر بعمر 3 سنوات والأفحل بعمر 4 إلى 6 سنوات، والأفحل بعمر 7 إلى 9 سنوات، والأفحل بعمر 10 سنوات فأكبر.

من جانبه قال قصي عبيد الله مدير البطولة أن مستوى المنافسات في اليوم الأول أظهرت مدى قوة النسخة الحالية من البطولة خاصة في أشواط المهرات والمهرات التي انطلقت بها المنافسات.

وفيما يتعلق بضوابط مشاركة الخيول في البطولة أكد قصي عبيد الله أن بطولة دبي الدولية للجواد العربي منذ انطلاقتها وهي تضع الشروط الصارمة الجميع المشاركات، أبرزها تحقيق الخيل المشاركات لبطولات خارجية ومحلية وأن يكون من ضمن المراكز الخمس الأولى.

وأضاف مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي " نفخر دائما بمشاركة نخبة وصفوة الخيول العربية الأصيلة في البطولة، وسنواصل خلال الفترة المقبلة اتباع هذا النهج خاصة بعد المكانة الكبيرة التي حصلت عليها".

زياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي:



النسخة 19 تشهد مشاركة قوية من نخبة أبطال العالم في #مسابقات_جمال_الخيل#البيان_الرياضي pic.twitter.com/REqzItWQt1 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 18, 2022

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