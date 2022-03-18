«دبي الدولية للجواد العربي» اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم النسخة التاسعة عشرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وتستمر لغاية بعد غدٍ بقاعات زعبيل 4، 5 في مركز دبي التجاري العالمي، وسيتنافس 150 جواداً في 16 فئة تتأهل إلى 6 بطولات رئيسية في مسك الختام.

وتشمل البطولات الفئات التالية: بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهور بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة المهور بعمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الأفراس والأفحل، بالإضافة إلى شوط بطولة المهرات والمهور بعمر أقل من سنة.

ويُقام على هامش البطولة مزاد دبي للجواد العربي، حيث يتم عرض 51 خيلاً من إنتاج المرابط الرائدة في الإمارات ومن أرقى وأشهر السلالات في عالم الخيول العربي.

وتتيح البطولة لأول مرة وكفرصة نادرة وذهبية لمربي الخيول يتم المزايدة على لقاحات «شبوات» من 4 من أبطال العالم، وهم «إف أي الرشيم»، «دي سراج»، «ع ج مرزان» و«شنجهاي أي أي».

وتدشن البطولة منافساتها اليوم في الساعة 2 ظهراً عبر أشواط المهور والمهرات بأعمار أقل من سنة واحدة والأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس، فيما يستأنف الحدث برنامجه غداً في الساعة العاشرة ونصف صباحاً عبر الأشواط التأهيلية للمهور والأفحل، ويشهد اليوم في الساعة الرابعة والنصف عصراً إقامة مزاد بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

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