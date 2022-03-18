«الإمارات» إلى نهائي «تحدي دبي للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق «الإمارات» إلى المباراة النهائية لكأس تحدي دبي للبولو إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد أن قادت سموها الفريق لتحقيق فوز غال على فريق «انكورا ايه ام» القوي، بعد مباراة اتسمت بالندية وعمرت بالكفاح من الفريقين حيث بادر فريق الإمارات بالتقدم في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد ثم تعادل الفريقان مع نهاية الشوط الثاني بثلاثة أهداف لكل منهما ثم تقدم فريق انكورا ايه ام في الشوط الثالث بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف وفي الشوط الرابع والأخير استعاد فريق الإمارات قواه بفضل خبرة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لينجح في حسم اللقاء لصالحه ستة أهداف مقابل خمسة أهداف ويتأهل لملاقاة فريق بنجاش يوم السبت في ختام البطولة.

وفي المباراة الثانية واصل فريق بنجاش عروضه القوية محققا فوزه الثاني وجاء على حساب فريق هيسكث، ونصف الهدف الذهبي فريق بنجاش الذي كاد أن يخسر المباراة بعد التعادل في وقتها الأصلي بنتيجة ستة أهداف لكل فريق لينجح بنجاش بحسم النتيجة عن طريق الهدف الذهبي ليصبح طرفاً في النهائي أمام الإمارات.

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