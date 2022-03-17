سباق كأس زايد بن منصور يدشن مهرجان أبوظبي للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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يدشن سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، مهرجان أبوظبي للقدرة الذي تنظمه قرية الإمارات العالمية بالوثبة ويستمر لمدة 3 أيام متتالية في ختام موسم سباقات القرية التي حققت نجاحاً كبيراً، ويتضمن المهرجان في يومه الثاني غداً سباق السيدات للمسافة نفسها، ويقام السباق المفتوح لمسافة 120 كلم بعد غد في ختام المهرجان والموسم.

وتم تقسيم سباق اليوم إلى 4 مراحل، وستكون انطلاقة المرحلة الأولى عند السادسة والنصف صباحاً لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، والثالثة لمسافة 20 كلم تم ترسيمها باللون الأحمر يعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم، وعقب وصول الخيل إلى خط النهاية يتم إجراءات الفحص البيطري والإعلان عن النتيجة رسمياً قبل تتويج الفائزين بأفضل الجوائز.

ضوابط ولوائح

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط واللوائح التي تحكم السباق، وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بها، إضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية الالتزام باتباع البروتوكول الصحي الصادر من الجهات المختصة بإظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف للوقاية من كوفيد 19 والتباعد الاجتماعي داخل القرية بين المشاركين والحضور.

اكتمال الترتيبات

من جانبه أكد مسلم العامري مدير عام القرية اكتمال كافة الترتيبات لإقامة المهرجان وحرصهم على أن يأتي في أفضل صورة، تعكس تطور رياضة الفروسية وتحديداً سباقات القدرة في الدولة، وأضاف: جميع السباقات الماضية في الموسم الحالي شهدت إقبالاً كبيراً من الفرسان والفارسات، وحققت نجاحاً شهد به الجميع، وكان ذلك تأكيداً على الجهد المبذول من قبل إدارة القرية وأيضاً التزام المشاركين باللوائح والضوابط، والجهد الذي يبذله الملاك والمدربون في تحضير الخيل للسباقات.

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