88 خيلاً في السباق قبل الأخير بمضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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ينظم نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم حفل سباقه الثالث عشر وقبل الأخير بالموسم، بمشاركة 88 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 530 ألف درهم، ويتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد هو الثاني خصص للخيول المهجنة.

يفتتح حفل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، حيث تتنافس 15 خيلاً في الشوط الأول لمسافة 1400 متر،هانديكاب، يبرز منها (ايه اف هزيم) كأحد المرشحين للقب، إلى جانب (ايه اف مذهل) وخيول قوية أخرى.

المهجنة

وينطلق سباق الخيول المهجنة في الشوط الثاني بمشاركة 15 خيلاً لمسافة 1400 متر، هانديكاب، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً لوجود خيول قوية طامحة للقب، مثل (تشوزن مارك)، بقيادة الفارس سيف البلوشي، و (ميادين)، و(سديد).

وتظهر الخيول المبتدئة في الشوط الثالث الذي ينطلق لمسافة 200 متر، حيث يحاول (ايه اف مهير) الفوز باللقب، غير أن مهمته لن تكون سهلة في وجود منافسين أقوياء مثل( ول باور)، وفي الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، هانديكاب، تتسابق 8 خيول يبرز منها كمرشحين للقب كل من (راجي) و(انذار)، و(ايه اف الباهر).

المبتدئة تعود

وتبلغ الإثارة ذروتها بعودة الخيول المبتدئة للظهور في المضمار بالشوط الخامس المخصص للأفراس والمهرات والتي تتسابق لمسافة 1600 متر، وتبرز (نزعة) كمرشحة قوية للصدارة، تنافسها (دارين)، و(تمجيد)، ومهرات وأفراس أخرى طامحة للفوز، وفي الشوط السادس لخيول إنتاج الإمارات لمسافة 1000 متر يرغب (ايه اف مشارك) في الحصول على اللقب، لكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل (لورين).

الختام

في ختام الأمسية بالشوط السابع والأخير ينطلق سباق العين سبرينت للسرعة لمسافة 1000 متر،هيبة، حيث تتنافس خمسة خيول عمر أربع سنوات فما فوق، يبرز منها (مشتاه البحر)، الذي سبق وفاز في مسافة الميل، و (ايه اف طاير) بقيادة تاج أوشي، وهناك أيضاً (آر بي كينيتك)، وغيرهما من الخيول المتأهبة للتتويج باللقب.

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