«لايف إز غود» يتقدم المنافسين في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يتقدم النجم الأمريكي الصاعد «لايف إز غود» مجموعة من 10 خيول من المستوى الرفيع يرجح مشاركتها بالنسخة 26 من كأس دبي العالمي ج1 برعاية طيران الإمارات، ويدرب الجواد الفائز بسباق بريدرز كب مايل ج1 وكأس بيغاسوس العالمي ج1 في آخر مشاركتين، تود بليتشر، وسيواجه منافسة شرسة من 3 خيول أمريكية في السباق لمسافة 2000 متر وهي، الفائز بالفئة الأولى «هوت رود شارلي» بإشراف المدرب دوغ اونيل والذي ظل يتدرب في دبي منذ يناير وحقق فوزاً في الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم ج2، إضافة إلى الفائز بالفئة الأولى، «كنتري غرامر» بإشراف بوب بافرت، و«ميد نايت بيربن» بإشراف ستيف اسموسين اللذين شغلا المركزين الثاني والثالث في كأس السعودية ج1 في فبراير الماضي.

تضم المجموعة الدولية مشاركة من أوروغواي من خلال الفائز في بريمي لاتينو امريكانو ج1 والحاصل على لقبين في الأوروغواي «ايرو تريم» بإشراف المدرب أنطونيو سينترا، فيما يعود صاحبا المركزين الثاني والثالث من نسخة العام 2021 من كأس دبي العالمي «شوا ويزارد» القادم من اليابان، و«ماغني كور» لفريق جودلفين الذي يتدرب في فرنسا بإشراف اندريه فابر.

فرص جودلفين

ويعزز سعيد بن سرور، الذي يتصدر قائمة المدربين من حيث الفوز في كأس دبي العالمي، فرص جودلفين للفوز باللقب هذا العام من خلال المهر الفائز في عدد من سباقات الفئات في أوروبا «ريل ورلد»، الفائز في زعبيل مايل ج2 على العشب في ميدان.

وتضم المجموعة جوادين محليين، هما «هايبوثيتكال» و«ريمورس» صاحبا المركز الأول والثاني في الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم ج1، علاوة على المشارك الوحيد من بريطانيا «غروسر جاك» بإشراف وليام هغاس.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: نشعر بارتياح للمشاركة العددية والنوعية القوية في جميع الأشواط التسعة في كأس دبي العالمي، والتي تتضمن 32 فائزاً بسباقات الفئة الأولى، ومن الرائع أن الكثير من الدول المختلفة ممثلة في الحدث، ومن دواعي سرورنا أننا في وضع يمكننا من استقبال الجمهور بالطاقة القصوى للمضمار وذلك لأول مرة منذ العام 2019، ونأمل أن يستمتع الجميع بأمسية مميزة.

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السباق البارز الآخر في الحفل لونجين دبي شيماء كلاسيك ج1 استقطب مجموعة من 14 خيلاً يرجح مشاركتها في السباق من بينها عدة فائزين بالفئة الأولى من أمثال «غلوري فاز» و«شهريار» من اليابان، إضافة إلى «يبير» الفائز في بريدرز كب تيرف ج1 بإشراف شارلي أبلبي وتم تتويجه لاحقاً بلقب بطل الخيول العشبية الأمريكية للعام 2021، كما أن المملكة المتحدة ممثلة بقوة من خلال بطل كورونيشن كب ج1 «بايلدرايفر» بإشراف وليام موير، و«الينكير» بإشراف وليام هغاس، و«حُكم» بإشراف اوين باروز.

وتمثل المملكة المتحدة مجموعة قوية في دبي منها «تيرف» ج1 برعاية موانئ دبي العالمية على مسافة 1800 متر، وسيسعى الجواد الذي يدربه جون غوسدن لورد نورث للدفاع عن اللقب في السباق، ولكنه يواجه منافسة من الجواد الشهير الفائز ثلاث مرات في دبي «لورد غليترز» بإشراف ديفيد اوميرا، والثلاثي الياباني القوي «شنيل مايستر» و«فين دي غارد» و«بانتالاسا».

ويضم الحفل سباقين مثيرين للسرعة على مسافة 1200 متر أحدهما دبي غولدن شاهين ج1 برعاية أتلانتس دبي على الرمل، وفيه يواجه اثنان من الفائزين على مستوى الفئة الأولى في الولايات المتحدة «دكتور شيفيل» و«درين ذا كلوك» النجوم اليابانية «كابانو كيكنغ، شين أوف لاف، ريد لي زيلي».

السباق الآخر هو القوز للسرعة ج1 برعاية عزيزي للتطوير على العشب ويشهد مواجهة قوية بين ثلاثة من النجوم التي يدربها شارلي أبلبي هي، الفائز في «شامبيون سبرينت» ج1 في أسكوت كريتيف فورس، والمتطور بسرعة «مان أوف بروميس» الفائز ثلاث مرات على المضمار، وبطل قلعة الفهيدي ج2 «نافال كراون»، وستواجه الفائزين بالفئة الأولى في أوروبا «إماراتي أنا» و«أكيس أوف يو».

3 سباقات

ويتضمن الحفل ثلاثة سباقات ج2 للخيول المهجنة، حيث يسعى «سيكريت امبيشن» للدفاع عن اللقب في جودلفين مايل برعاية نخيل في مواجهة مجموعة قوية من الخيول المحلية من بينها رفيقه في الإسطبل «النفود»، وسيكون بطل 2000 غينيز في الأرجنتين «ايروين» ضمن مجموعة دولية في داربي الإمارات برعاية مبادلة وتضم بطل دلمار فيوتشرتي ج1 «باينهيرست» بإشراف بوب بافرت الذي نجح في التقدم بفارق ضئيل على وصيفه «سيكيفو» في داربي السعودية.

وسيكون «ستاي فوليش» بإشراف يوشيتو ياهاغي ضمن مجموعة حديدية بسباق كأس دبي الذهبي ج2 برعاية الطاير للسيارات على مسافة 3200 متر على العشب، ومن بين منافسيه «مانوبو» غير المهزوم في خمس مشاركات متضمنة ند الشبا تروفي ج3 على ذات المضمار بإشراف شارلي ابلبي.

ويشهد السباق الافتتاحي دبي كحيلة كلاسيك ج1 برعاية إثراء دبي للخيول العربية الأصيلة مشاركة دولية تضم المدافع عن اللقب «دريان» القادم من فرنسا، ورفيقه الفائز بالفئة الأولى «هادي دو كارير»، فضلاً عن تحد قوي محلي للفائزين بالفئة الأولى «ار بي ريتش لايك مي، راجح، براق، و جوغرثا دو مونلاو».

«لايف إز غود» في انطلاقة قوية | من المصدر

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