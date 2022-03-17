«زعبيل» يختتم موسم مضمار جبل علي بـ 7 أشواط

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أعلنت إدارة مضمار جبل علي، اكتمال الترتيبات بالحفل الحادي عشر والأخير للموسم، وينطلق الحفل الذي أطلق عليه «زعبيل» بعد غدٍ، ويتألف من سبعة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 810 آلاف درهم برعاية عدد من الشركات. وأكد أحمد سعيد الشحي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي جاهزية المضمار الأصفر لاستقبال سباقه الختامي لهذا الموسم، وقال: «لقد مضت الأيام سريعاً ونجح المضمار الأصفر في تنظيم جميع سباقاته بكل كفاءة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار». وتقدم المهندس شريف الحلواني، المدير العام لمضمار جبل علي، بالشكر لجميع رعاة السباقات.

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