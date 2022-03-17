«الإمارات» يتخطى «أبوظبي» في أغلى كؤوس البولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حقق فريق الإمارات بولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فوزاً مهماً، أول من أمس، على فريق أبوظبي بولو بنتيجة 10 - 9 في افتتاح مبارياته ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2021 - 2022 بنسختها الـ 22، التي تقام بملاعب نادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتختتم منافساتها يوم 27 مارس الحالي.

وجاء فوز فريق الإمارات على الرغم من تقدم فريق أبوظبي حتى نهاية الشوط الرابع بنتيجة 7 - 6، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الخامس الحاسم، حيث رجحت كفة فريق الإمارات بولو، بفارق الخبرة والحماس والتركيز، ليحول تأخره إلى فوز مثير، ويضع أول نقطتين في رصيده.

وضمن مباريات الجولة الافتتاحية أيضاً استطاع فريق الحبتور بولو أن يلحق الهزيمة بفريق غنتوت حامل اللقب الذي كان بعيداً عن مستواه، وذلك بنتيجة 10 - 4.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق بن دري بولو على فريق ذئاب دبي بنتيجة 12 - 8، وبهذه النتائج يتصدر فريق الحبتور المنافسات بفارق الأهداف.

وتستأنف مباريات البطولة في جولتها الثانية في الرابعة من عصر اليوم بإقامة 3 مباريات، تبدأ بلقاء مهم يجمع بين فريقي الحبتور مع أبوظبي.

وفي المباراة الثانية عند الخامسة والربع يتقابل فريق الإمارات بولو مع فريق ذئاب دبي، على أن تختتم الجولة بلقاء بن دري مع فريق غنتوت، الذي يسعى لتعويض خسارته الافتتاحية، ليبقى في صلب المنافسة.

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