«اللجنة المنظمة» تعقد لقاءً مفتوحاً مع الإعلام

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي في نادي دبي لسباق الخيل، لقاء مفتوحاً مع وسائل الإعلام في الدولة، قبل انطلاقة الكأس في فندق ميدان بدبي، وبحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل وعدد من الإعلاميين في الدولة. وجاء اللقاء في إطار التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام لتغطية كأس دبي العالمي مع بدء العد التنازلي للحدث الكبير الذي ينطلق يوم 26 من مارس الجاري في مضمار ميدان.

وثمن اللواء محمد العظب جهود مختلف وسائل الإعلام المحلية في تغطية سباقات الخيل وفي مقدمتها كأس دبي العالمي، وقال إن الحدث هذا العام يشهد باقة من الفعاليات المصاحبة وأبرزها المزاد الاستعراضي الأول «بريز أب» لخيول السباق الذي يقام المرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج، وبدعم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعكس المزاد قوة قطاع صناعة الخيل في الإمارات ودبي باحتسابه منصة لفرز أبطال واعدين في المستقبل ستكون انطلاقتهم من المزاد في دبي، وخاصة أن المزاد يستقطب أبرز الملاك والمدربين على مستوى العالم على مضمار «ميدان».

وأضاف العظب إن برنامج كأس دبي العالمي سيشهد إقامة القرعة لعدد من أشواط الأمسية إلى جانب الشوط الرئيس في «دبي أوبرا» أحد المعالم السياحية والحضارية الساحرة في دانة الدنيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز