الحبتور رئيساً لاتحاد البولو وسعيد بن دري نائباً

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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وجه محمد خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو شكره وتقديره البالغين باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة إلى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة على الثقة الغالية التي أولتها الهيئة العامة للرياضة للمجلس الجديد. جاء هذا في مستهل الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو بعد تشكيله الجديد للدورة الجديدة التي تمتد حتى أولمبياد باريس 2024.

ورحب الحبتور بالأعضاء مهنئاً إياهم على ثقة الهيئة العامة للرياضة، متمنياً أن يكون المجلس في ثوبه الجديد عند حسن الظن به وأن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقة في المرحلة الجديدة من تاريخه وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة ومؤكداً أن الاتحاد الجديد سوف يسعى إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء، لكي تسهم الرياضة في عملية التنمية الشاملة أسوة بباقي القطاعات الحيوية بالدولة، كما سيسعى الاتحاد إلى نشر اللعبة وإعداد جيل جديد من اللاعبين المواطنين من الجنسين ليكونوا امتداداً للجيل الذي أسس اللعبة بالدولة.

تفاؤل

وأعرب محمد خلف الحبتور عن سعادته البالغة وأعضاء المجلس بهذا الاختيار، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية تعد مصدر فخر واعتزاز وإلهام، وستكون النبراس والعون له في المرحلة المقبلة لتقديم الغالي والنفيس ومن ثم تحقيق الأهداف المنشودة التي نسعى إليها جميعاً.

وقال الحبتور إن المجلس يمتلك رؤية وخططاً قصيرة وطويلة الأمد لتحقيق أهداف وتطلعات عشاق وأهل اللعبة بالإمارات والمنطقة، عطفاً على أن معظم أعضاء المجلس من العناصر الممارسة للعبة وعاشوا تفاصيلها، وأكد أن الاتحاد سيركز على ترتيب البيت من الداخل وعلى الأكاديميات لتسهيل أمور اللاعبين المبتدئين لتطوير مستوياتهم ومن ثم الوصول إلى مستوى البطولة بالاتفاق مع الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد لتخفيض الأسعار لدعم اللاعبين الصغار والعمل مع الأندية بروح الأسرة الواحدة مستعيناً بكل الخبرات التي تعينه على النجاح في هذه المهمة.

9 أعضاء

ومن المعروف أن قرار الرئيس رقم 32 2022 باعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو والذي ضم محمد خلف الحبتور رئيساً إلى جانب ثمانية أعضاء هم محمد المر الحريز الفاسي، وناريمان عبد العزيز محمد الرستماني، ومحمد خالد عبد الغفار حسين، وأحمد علي عبد الله السماج، وطارق محمد أحمد دسمال السويدي، وسعيد حميد أحمد بن دري القبيسي، وسيف أحمد سيف خلف الزعابي، وعارف عبد السلام خلف غدير المزروعي.

وقام المجلس بتوزيع الحقائب الإدارية حيث تولى منصب نائب الرئيس سعيد حميد بن دري، وتولى منصب الأمين العام ورئيس لجنة تصنيف اللاعبين محمد خالد عبد الغفار، وتولى رئاسة لجنة العقوبات أحمد علي السماج، وأرجأ المجلس تشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المنبثقة عنها إلى اجتماع لاحق.

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