«أبهات» بطل سباق مهرجان منصور بن زايد في الكويت

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

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واصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رحلاته المكوكية، برعاية سباق للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة، ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من سباقات الخيول العربية الأصيلة محلياً وخليجياً ودولياً.

شهد السباق وتوج الفائزين الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، والشيخ صباح فهد الناصر الصباح أمين السر العام رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية، وبحضور عدد من المسؤولين والملاك، وجمهور كبير من عشاق سباقات الخيل.

ونجح الجواد «أبهات» لسالم عصام الرومي، وبإشراف نفس المالك، وقيادة علي الفرماوي، في انتزاع لقب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في سباق اتسم بالإثارة والتشويق، بعد تفوقه بفارق عنق عن غريمه «شديد» للنشاما، بإشراف حيدر يوجا، وقيادة فيصل الفرماوي. وسجل البطل زمناً قدره 2:50:90 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «إيلان دو كارير»، لطلال فهد الطويل، بإشراف سعود الزمانان، وقيادة هاري.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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