«بشارة» و«رمز» يتألقان في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حققت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ثنائية في الحفل الثالث عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء الاثنين، والذي تألف من 6 أشواط قوية، أبرزها الشوط الرابع على لقب بطولة التاج الثلاثي العربي.

وجاءت ثنائية خيول صاحب السمو رئيس الدولة، في الشوط الأول عن طريق المهرة «بشارة» التي توجت بلقب سباق «قصر الوطن» لمسافة 1600 متر المخصص للمهرات والفرسات، قاطعة المسافة في زمن قدره 1:44:77 دقيقة بقيادة الفارس ريتشارد مولن، واكتملت الثنائية في الشوط الخامس للمبتدئة على لقب سباق «حصن المقطع» لمسافة 1400 متر، والذي ذهب إلى «رمز» بقيادة الفارس ريتشارد مولن أيضاً، مسجلاً زمناً قدره 1:32:38 دقيقة.

وفي الشوط الرابع، قدم المهر «إزادي ستار» لإسطبلات الوطنية أداءً رائعاً في أول مشاركة له بالدولة، وانتزع لقب الجولة الثانية من سباق بطولة التاج الثلاثي العربي لمسافة 2200 متر، الأغلى والأبرز بالحفل، وبفارق 6.5 أطوال عن الوصيف، مؤكداً جدارته في زمن قدره 2:28:08 دقيقة بقيادة الفارس برناندو بنييرو.

وتوج «أيه أف مصنف» العائد إلى خالد خليفة النابودة بلقب سباق «قصر الوطن» لمسافة 1200 متر في الشوط الثاني، بقيادة تاج أوشي، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:18:49 دقيقة، فيما فاز الجواد «ريم بينونة» لأبوظبي ريسينج في ثالث أشواط الحفل بلقب سباق «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بقيادة فرناندو جارا، محققاً تقدماً كبيراً في السباق الذي نال لقبه بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 2:29:62 دقيقة.

وذهب لقب سباق «قصر المويجعي» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في ختام الأمسية إلى «جميرا باي» العائد إلى الكمدة للسباقات، بقيادة باتريك دوبيس، مسجلاً زمناً قدره 1:22:84 دقيقة.

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