مايكل كوستا مدرباً لإسطبلات «جبل علي» الموسم المقبل

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلنت إسطبلات «جبل علي» العائدة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن تعيين الأسترالي مايكل كوستا مدرباً لإسطبلات الفريق الأصفر ابتداء من الموسم المقبل.

ويعد مايكل كوستا أحد الوجوه الصاعدة في عالم سباقات الخيل في أستراليا، إذ حقق عدد من الإنجازات هناك.

وعبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته بالانضمام إلى إسطبلات «جبل علي»، معتبراً إياها فرصة مميزة سوف يحاول من خلالها النجاح والتألق مع خيول الإسطبل الأصفر.

وأضاف في فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» أنه زار دبي بدعوة من إدارة الإسطبل، واطلع على المضمار والإسطبلات الصفراء، التي أثارت إعجابه وشجعته على الانضمام إلى الفريق الأصفر.

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