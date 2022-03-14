ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» لحصد كأس إعمار للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز بكأس إعمار للبولو 2022 بعد فوز الفريق في المباراة النهائية على منافسه فريق «انكورا بنجاش» بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف جول، حيث أحرزت هدفين وصنعت ثالثاً، ليحصد فريق الإمارات كأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة المركز الأول ومقدارها 80 ألف درهم، بينما نال فريق «انكورا بنجاش» المركز الثاني والميداليات الفضية والجائزة المالية ومقدارها 40 ألف درهم، كما نال خالد العمران نجم فريق انكورا بنجاش جائزة أفضل لاعب وفاز الخيل سامسونج للاعب تومي بيريسفورد نجم فريق الإمارات وهداف البطولة بجائزة أفضل خيل.

فوز

وشهدت مباراة الختام تفوقاً لافتاً لفريق الإمارات منذ البداية وحتى نهاية المباراة رغم فارق الهانديكاب الذي بدأ بالمباراة لصالح فريق «انكورا بنجاش» وهو جول ونصف جول بسبب فارق الهانديكاب

وكان مهرجان الختام قد شهد مباراة جمعت بين فريقي بن دري ونون وفاز فيها فريق بن دري بقيادة راشد بن دري وبتسعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف كما شهد الختام مباراة رائعة بين براعم النادي في بادرة جديدة وجميلة بدأت تظهر تباعاً في ملاعب البولو الإماراتية.

تتويج

وعقب الختام قام احمد ثاني المطروشي عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للمرافق، يرافقه خالد الياسي مدير نادي دبي للبولو بتكريم وتتويج فريق الإمارات البطل وفريق انكورا بنجاش الوصيف وفريق بن دري وفريق نون وبراعم النادي وأصحاب الألقاب وحكام المباراة.

وأشاد المطروشي بالمستوى الفني للمباراة الختامية ووجه التهنئة إلى الفريقين وخص بالشكر سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم كابتن فريق الإمارات على الفوز والمستوى المتميز للفريق.

وقال المطروشي إن شركة إعمار تحرص على دعم شبابنا ورياضيينا في مختلف الألعاب الرياضية ولعل رياضة البولو من الرياضات التي تحظى منا بالاهتمام والسعي الدائم لتطويرها.

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