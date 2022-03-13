3 مباريات في افتتاح كأس رئيس الدولة للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق الاثنين بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في نسختها الـ 22، بثلاث مباريات، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وينظمها نادي غنتوت بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، وتستمر المنافسات حتى 27 الجاري، بمشاركة 6 فرق ممثلة في فريق الإمارات للبولو، فريق الحبتور للبولو، فريق بن دري للبولو، فريق أبوظبي للبولو، فريق ذئاب دبي للبولو، بجانب فريق غنتوت منظم ومستضيف البطولة وحامل لقبها.

ويلعب في جولة الافتتاح فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومع سموها لوكين مونتيفردي، جاسينتو كروتو، وتومي، مع فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني ومعه سيغوندو أمادوري، سانتياغو سيرناداس، وجيرونيمو ديل كاريل، ويلتقي بن دري بقيادة محمد بن دري ويضم الفريق دوغان وتوماس وروؤل، مع ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور ويضم شارلس، كارلوس، والفريدو، ويلعب الحبتور بقيادة محمد الحبتور ومعه ماتيس جونزاليس، بوتيسيس بايوجار وخوان جوريتشي، مع غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال ومعه كيان هول، بابلو، وماركوس ارايا.

الجدير بالذكر أن مباراتي الدور قبل النهائي تقامان 23 الجاري، فيما يقام الحفل الختامي للبطولة 27 منه، ويتضمن العديد من المفاجآت.

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