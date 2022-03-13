عبد الله بن سالم القاسمي يتوج الجواد «إيه إف مقام» بكأس حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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توج سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم «الأحد»، الجواد «إيه إف مقام» لخالد خليفة النابودة، بلقب سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، الشوط الرئيس، ضمن الحفل الأخير لمضمار الشارقة لونجين في الموسم 2021-2022.

وشهد الحفل وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وجاء السباق الرئيس، الذي أقيم في الشوط الخامس على لقب كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لمسافة 1700 متر (هيبة)، مثيراً وقوياً، ونجح الجواد «إيه إف مقام»، بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، في انتزاع اللقب، مسجلاً زمناً قدره 2:00:34 دقيقة، متفوقاً بفارق عنق عن الوصيف «ياس إكس منصور» لمحمد عبد الحميد، بإشراف خليفة النيادي وقيادة سيف البلوشي، فيما حل ثالثاً «حكم» للوثبة للسباقات، بإشراف جان دي روال وقيادة أدري دي فريز.

عقب الختام، تم تكريم الفائزين ببطولة الملاك والمدربين والفرسان بمضمار الشارقة لونجين، ونال لقب الملاك خالد النابودة، وحصد لقب المدربين، إرنست أورتيل، فيما ذهب لقب الفرسان لتاج أوشي، وشارك في التكريم سلطان اليحيائي وباتريك عون.

«جاب حداد» بطل الافتتاح

وافتتح الحفل الجواد «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي وقيادة رويستون فرينش، بالفوز بالشوط الأول، الذي خصص لخيول الأربع سنوات فما فوق، من المبتدئة لمسافة 1200 متر، قاطعاً المسافة بزمن قدره 1:20:47 دقيقة، وتلاه في المركز الثاني «إي اس غازي» لأحمد المحيربي، بإشرافه وقيادة عبد العزيز البلوشي، فيما حل ثالثاً «ديزرت» لسالم الحوسني، بإشراف عقبة عاشور وقيادة روان سكوت.

«إيه إف ينوس» للنابودة بطل الثاني

وظفر «إيه إف ينومس» لخالد النابودة، بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر تكافؤ، وجاء في المركز الثاني «إيه إس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، بإشراف خليفة النيادي وقيادة سيف البلوشي، فيما حلت في المركز الثالث «آنا بيلا إيه إيه» لإسطبلات ليوا، بإشراف عبد الخير آدم وقيادة فرناندو جارا. وسجل الجواد الفائز 1:21:53 دقيقة.

«نجم الرواسي» نجم الثالث

وفاز «نجم الرواسي» لأحمد الشميلي، بإشرافه وقيادة الفارس برناندو بينيرو، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، وقطع المسافة بزمن قدره 1:20:89 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «إيه إف متقدم» لخالد النابودة، بإشراف إرنست أورتيل بقيادة تاج أوشي، فيما حلت في المركز الثالث الفرس «إيه إف أبية»، وهي أيضاً للنابودة، بإشراف أورتيل وقيادة سيف البلوشي.

«ستاي ثينكينج» يتألق بالرابع

وانتزع «ستاي ثينكينج» لأحمد بن غليطة المهيري، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة راي داوسون، لقب الشوط الرابع، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة في عمر الثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 2000 متر تكافؤ، وسجل 2:07:49 دقيقة، وحل ثانياً «تخطيط» لمؤمن المكي، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج أوشي، وجاء في المركز الثالث «لاست لايت» لنقابة بديجري ستار، بإشراف إروين شاربي وقيادة فرناندو هارا.

«سفيان» بطل الختام

اختتم الجواد «سفيان» لياس لإدارة السباقات، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة بيرناندو بينيرو، الحفل، بعد فوزه بلقب الشوط السادس سباق ماراثون الشارقة، لمسافة 2700 متر (هانديكاب)، وسجل 3:11:87 دقائق، وحل في المركز الثاني «إيه إف المؤتمن» لخالد النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، فيما حلت ثالثة «جونا»، وهي أيضاً لياس للسباقات، بإشراف جان كلود بيكو وقيادة فرناندو هارا.

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