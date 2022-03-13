الحبتور بطل كأس التحدي للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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فاز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور بكأس التحدي للمباراة الاستعراضية، عقب تغلبه أول من أمس بنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف على فريق ذئاب دبي كافو، والذي يعد الأعلى تصنيفاً بالدولة حتى الآن، حيث حمل اللقاء هانيكاب وصل إلى 19 جول خلال المباراة التي أقيمت من خمسة أشواط على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، واتسم اللقاء بالندية والقوة وبلغت الإثارة الذروة في الشوط الرابع الذي تقاربت فيه النتيجة إلا أن محمد الحبتور تفوق على نفسه وأحرز خمسة أهداف رجح بها فريقه ليحصد كأس البطولة، مثل فريق الحبتوور البطل كل من: محمد الحبتور، وخوان جوريتشي باوتيستا بايوغار، غييرمو كويتينهو، أما فريق ذئاب دبي كافو فقد ضم كلاً من حبتور الحبتور، ماتياس غونزاليس، كارلوس أولوا، ألفريدو كابيلا.

وقد سبقت المباراة النهائية مباراة جمعت براعم النادي من الأكاديمية التي يعدها النادي للمستقبل، نالت إعجاب وتقدير الحضور وتعد هذه المباريات سمة بارزة في جميع أندية الدولة مما يبشر بمستقبل مشرق للعبة.

من جهته، أعرب محمد خلف الحبتور كابتن فريق الحبتور، عن سعادته بالفوز بكأس التحدي، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المباريات ذات المستوى العالي من الهانديكاب، يرفع مستوى اللاعبين ويطور مستوى اللعبة بالدولة لأنها تجمع كوكبة من أبرع نجوم اللعبة، مما يضفي على المباريات المزيد من المتعة والإثارة ليجذب الناشئين لممارسة اللعبة ويشحذ قواهم.

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