690 ألف درهم جوائز سباق مضمار العاصمة اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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يشهد نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم حفل سباقاته الثالث عشر، على مضماره العشبي والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للمهجنة الأصيلة، بمشاركة 82 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 690 ألف درهم.

ويبرز في الحفل، تحدي الجولة الثانية من بطولة التاج الثلاثي العربي لمسافة 2200 متر بمشاركة 11 من نخبة الخيول القوية وجوائز مالية بقيمة 300 ألف درهم، ومن أبرز الخيول المرشحة للفوز «بحر مسقط» صاحب الانتصارات الباهرة، و«أنديس داي» و «آر بي ياس صير».

ويستهل الحفل في الشوط الأول عند الخامسة مساء بسباق «قصر الحصن» لمسافة 1600 متر المخصص للمهرات والفرسات بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «قلاش»، «محمودة»، «بشارة»، وتبلغ جوائز الشوط 80 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني يقام سباق «قصر الوطن» لمسافة 1200 متر المخصص للخيول توليد الإمارات-تكافؤ، بمشاركة 14 خيلاً منها «العجيب ورسان»، «أيه اف مصنف»، «جاب الحطال»، «المحروسة». ويشهد الشوط الثالث جولة جديدة من تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بمشاركة 11 خيلاً يبرز منها «ريم بينونة»،، «أيه اف مخرج»، «السعيد».

وفي الشوط الخامس يتنافس 16 خيلاً على لقب سباق «حصن المقطع» لمسافة 1400 متر، يبرز منها «أيه الإ مصاعب»، «جوهر»، «رمز»، لبلوغ منصات التتويج. ويختتم الحفل بسباق المهجنة الأصيلة في الشوط السادس على لقب «قصر المويجعي»، لمسافة 1400 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول، بقيادة «تأمل»، «حكيم»، بيرفكت لاف).

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