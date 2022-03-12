محمد الشحي: الموسم ناجح وأتوقع منافسة قوية في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

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أعرب المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل عن سعادته بالنجاح الذي حققه موسم سباقات الخيول في الدولة بما فيها مضمار جبل علي.

وأشاد خلال تصريحه لوسائل الإعلام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لسباقات المضمار الأصفر، وأيضاً الجهود القوية التي تبذلها اللجنة المنظمة للمضمار، مما نال رضى الملاك والمدربين والفرسان وكذلك الجماهير المحبة التي عادت إلى المدرجات عقب غياب طويل بسبب جائحة «كورونا».

وأضاف المهندس محمد سعيد الشحي بأن الأنظار تتجه نحو كأس دبي العالمي، متمنياً النجاح والتوفيق لخيول الإمارات في أشواط الأمسية التسعة، متوقعاً أن تكون المنافسة مثيرة وشرسة بين كافة الخيول العالمية المشاركة سواء الخيول العربية أو المهجنة الأصيلة.

سالم بن غدير: انتظروا «فيرست أوف نوفمبر» الموسم المقبل

عبر المدرب سالم بن غدير عن سعادته بالفوز الذي حققه «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً برعاية «مركز دبي العقاري»، مشيداً بأداء الفارس رويستون فرنش وتصدره للشوط منذ بداية الانطلاقة حتى النهاية، وكان بحق مسك ختام السباق.

وأضاف المدرب سالم بن غدير أن البطل ينحدر من نسل الفحل الشهير «برنارديني» وتناسبه مسافة الميل إلى الميل وربع الميل، متوقعاً أن يكون له شأن كبير في الموسم المقبل.

مصبح المهيري: نستعد بثلاثة خيول للكأس العالمي

أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بالفوز الذي حققه البطل «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري باقتناصه لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «HIVE»، وقد سبق للبطل إحراز نتائج المراكز الأولى في سباقات الموسم، ولكن عبس له الحظ في تسجيل الفوز، لذلك تم استخدام الغمامات هذه المرة ليحقق بعدها اللقب بجدارة وقوة.

وعن أمسية كأس دبي العالمي، قال المدرب مصبح المهيري إنهم يستعدون للمشاركة في الحدث العالمي بثلاثة خيول وهي «راجح» في سباق «كحيلة كلاسيك»، «اليوسف» في شوط «دبي تيرف»، و«ميراس» في شوط «دبي جولدن شاهين»، متمنياً أن يحالفهم الحظ والتوفيق في الأمسية العالمية.

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