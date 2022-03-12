«فيرست أوف نوفمبر» لحمدان بن محمد يتألق في «سباق الصفوح» بمضمار جبل علي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري ــ تصوير: اكسفير ويلسون

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حقق «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع لمسافة 1950 متراً برعاية «مركز دبي العقاري» في السباق العاشر لمضمار جبل علي الذي حمل اسم «سباق الصفوح».

كما ظفر «بوشارت» لـ«فريق البيت متوحد» بلقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر برعاية «اسطبلات شادويل»، فيما اقتنص «إيه إف كالنور» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات».

وشهد السباق، تألق المدرب سالم بن غدير والفارس رويستون فرنش اللذين حققا ثنائية في الأمسية.

الشوط الأول

ظفر «إيه إف كالنور» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل مسجلاً زمناً قدره 1.35.34 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن «جاب المحفوظ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب عرفان إلهي.

وحل ثالثاً «شوال» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثاني

اقتنص «كينج أوف ذا نايت» لـ«مزرعة روكينجهام» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «مضمار جبل علي» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.26.30 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن «ديزرت ديستنيشن» لسيد حشيش وهناء رفاعي وبقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف بيفرلي ديوتروم.

وجاء في المركز الثالث «إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب راشد علي الرايحي.

الشوط الثالث

حقق «هونورابل جاستيس» لفايز جميل التركماني لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «اسكانا - تكافل - الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» والبالغة قيمة جوائزه 64 ألف درهم وبقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.26.09 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع طول عن «منتخب» لفتحي السيد محمد إقزيمة وبقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «آكت أوف ريزون» لسيد حشيش وهناء رفاعي وبقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف بيفرلي ديوتروم.

الشوط الرابع

ظفر «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «HIVE» والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم وبقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.12.90 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «تبارك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» وبقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «دافي لامب» للمالك ذاته أيضاً وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الخامس

اقتنص «بوشارت» لـ«فريق البيت متوحد» لقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر وبرعاية «اسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم وبقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.38.00 دقيقة وبفارق رقبة عن «فيربوتين» لـ«اسطبلات الراشد» وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «المرعب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

حقق «على مهلك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر وبرعاية «تاترسالس» والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم وبقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.37.75 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «أمريكان دانسر» لديفيد ايه بيرنسين وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «وينرز كلوب» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متر وبرعاية «مركز دبي العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم وبقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.59.22 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع طول عن «كارب مومنتم» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «جوست اوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

تكريم مستحق

ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، وناله المدرب دووج واتسون والفارس باتريك دوبس.

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