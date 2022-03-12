75 جواداً في كأس صاحب السمو حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غداً على مضمار الشارقة لونجين بالنادي سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، برعاية شركة لونجين، الراعي الرسمي للسباق، وذلك بمشاركة 75 جواداً من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

ويبدأ السباق بالشوط الأول، وهو شوط دولشي فيتا من لونجينو، مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المصنفة توليد الإمارات وبعمر أربع سنوات فأكبر، الإنتاج المحلي لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 11 جواداً.

16 جواداً

ويشارك في الشوط الثاني «ريكورد» من لونجين 16 جواداً، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (هانديكاب) بعمر 4 سنوات فأكبر ضمن التصنيف، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، ويشارك 8 جياد في الشوط الثالث «مجموعة اليجانت» من لونجين، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات، لمسافة 1200م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم.

شوط كونكويست لونجين

وخصص الشوط الرابع «مجموعة كونكويست» من لونجين، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ ضمن التصنيف ومن توليد الإمارات بعمر أربع سنوات، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 12 جواداً.‬

الشوط الرئيس

ويشارك في الشوط الخامس شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، المقدم من شركة لونجين 15 جواداً، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة «هيبة» من إنتاج الإمارات، سن أربعة وخمسة أعوام، وتبلغ مسافته 1700م، وجوائزه 250 ألف درهم

ويختتم السباق بالشوط السادس «مارثون الشارقة» من سانت إيمييه لونجين، بمشاركة 13 جواداً، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، لمسافة 2700م تكافؤ، وجوائزه 70 ألف درهم.

إجراءات احترازية

اعتمدت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وسيتم توفير البث المباشر للسباق عبر قناة الشارقة الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز