"تقدير" أبرز المرشحين بكأس الوثبة في تولوز

المصدر: تولوز - عصام السيد

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ستضيف مضمار تولوز الفرنسي، عصر الغد، سباق كأس الوثبة ستاليونز، "بري دجوراس" للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، الذي يأتي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويجتذب السباق الذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 1400 متر، وجائزته 14,000 يورو، 13 خيلاً، يتصدرها "تقدير" لإسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وبقيادة فالنتين سيجوي

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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