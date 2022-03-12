كأس محمد بن راشد مسك ختام مهرجان القدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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يختتم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، فعالياته في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، اليوم، عبر السباق الرئيس لمسافة 160 كلم الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً برعاية شركة «إعمار العقارية»، وتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

وستشهد النسخة 15 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مسك ختام المهرجان، صراعاً ساخناً بين نخبة الفرسان من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتتطلع إسطبلات M7 إلى مواصلة التألق وحصد فوزها الأهم والثاني في المهرجان بعد الظفر بكأس «جميلتي» للأفراس يوم الأربعاء الماضي، الذي أحرزته بواسطة الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الفرس الرائعة «سيفين لارزاك».

كما تسعى إسطبلات M7 إلى المحافظة على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة اليوم والذي تحقق في النسخة الماضية عن طريق الفارسة الإسبانية يولاليا على صهوة الجواد «بلال دي لا بيلانج» .

وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «كاتشو» لإسطبلات M7، بعد منافسة شرسة مع صاحب المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» لإسطبلات MRM.

وتميز المهرجان بالإثارة والندية في في سباقاته الثلاثة الماضية التي امتد كل منها لمسافة 119 كلم، حيث جاءت الانطلاقة عبر سباق السيدات ثم سباق الإسطبلات الخاصة ثم كأس «جميلتي» المخصص للأفراس، فيما سيكون كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة اليوم، هو المحك الأبرز والأهم لجميع الإسطبلات المشاركة في المهرجان، باعتباره من أبرز السباقات في عالم سباقات القدرة والتحمل.

جوائز قيمة

وأعلن نادي دبي للفروسية عن الجوائز النقدية المخصصة للفائزين، حيث ستشمل الفائزين لغاية المركز السبعين، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف درهم إلى جانب تتويجه بالكأس الغالية، وسينال الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 180 ألف درهم.

والمركز الثالث 160 ألف درهم، المركز الرابع 120 ألف درهم، المركز الخامس 100 ألف درهم، المركز السادس 90 ألف درهم، المركز السابع 80 ألف درهم، المركز الثامن 70 ألف درهم، المركز التاسع 60 ألف درهم، المركز العاشر 50 ألف درهم. أما الفائزون من المركز الحادي عشر حتى المركز السبعين سيحصل كل فائز على 40 ألف درهم.

مستوى مميز

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بالمستوى المميز لمختلف سباقات النسخة 15 لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، ما يؤكد أن السباق الرئيسي وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مسك ختام المهرجان، سيكون حافلاً بالندية والإثارة بين نخبة الفرسان والإسطبلات، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للدعم اللامحدود من قبل سموه لرياضة الفروسية حيث يجسد المهرجان إحدى المكارم السخية من سموه لهذه الرياضة العريقة.

كما توجه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالشكر إلى شركة «إعمار العقارية» على رعاية كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، انطلاقاً من حرص هذه الشركة الوطنية الرائدة على المساهمة في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية وخاصة في قطاع الفروسية الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وتراث الإمارات.

مثنياً على جهود فرق العمل ومساعيهم في عملية التنظيم لإقامة المهرجان بمستوى يليق باسم ومكانة الحدث، كما أشاد بالتزام الجميع بالإجراءات الصحية إلى جانب التعاون والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في السباقات الهادفة إلى سلامة الفرسان والخيول، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لكل الفرسان والمشاركين في الكأس.

فخر الرعاية

بدوره، أبدى محمد علي العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، سعادته البالغة برعاية شركة «إعمار العقارية» للكأس الغالية أحد أبرز الأحداث العالمية في عالم سباقات القدرة والتحمل والذي يقام في ختام المهرجان الذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معرباً عن كامل الفخر والاعتزاز بأن تكون «إعمار» شريكاً لهذا الحدث الذي يحظى بأهمية كبرى على خارطة رياضة الفروسية العالمية خاصة وأنه يشهد مشاركة أفضل الفرسان على مستوى العالم.

وأشار العبار إلى أن تواجد «إعمار» لرعاية كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، خطوة من شأنها مد جسور التعاون نحو شراكات مستقبلية مع نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، حيث تحرص «إعمار» على أن تكون سبّاقة في رعاية الأحداث والأنشطة الرياضية المهمة داخل الدولة.

مما يؤكد التزامها في المشاركة بمسيرة التنمية والنهضة لرياضة الإمارات خاصة وأن الدولة تستضيف كبرى الأحداث والبطولات والتي يعتبر كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة من أبرزها، نظراً لما يتميز به الحدث من شهرة عالمية.

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