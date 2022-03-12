«سباق الصفوح» في مضمار جبل علي اليوم

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، السباق العاشر لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم «سباق الصفوح»، ويتضمن سبعة أشواط مثيرة، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 462 ألف درهم.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «شركة الساحل للمقاولات» البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «شوال» لـ«الوثبة للسباقات»، «روعة الريف» و«معالي الريف» لـ«إسطبلات العجبان»، «جاب المحفوظ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «أريم روسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «مضمار جبل علي»، البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «آكت أوف أبروفال» لأحمد سلطان محمد الشحي، «نمر» لـ«الإسطبلات الوطنية»، «يستاهل» لـ«إسطبلات الراشد».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «اسكانا – تكافل – الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «الفلك» و«مجيب» لـ«شادويل»، «شامبيت» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «بويتس مايند» لسلمان علي الصابري، «هيرالديك» لـ«فريق البيت متوحد».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «HIVE» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، 13 خيلا أبرزها «يجاري» و«شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «شجي» لـ«شادويل»، «رايج» لـ«ر ر ر للسباقات»، «هايد بارك» لسلطان علي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم مشاركة 14 خيلاً أبرزها «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «جبر» و«المرعب» لـ«شادويل»، «بوشارت» لـ«فريق البيت متوحد»، «فار سكاي» لـ«سكاي للسباقات».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «تاترسالس» البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم، 13 خيلا أبرزها «وينرز كلوب» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «المروم» لـ«إسطبلات الراشد»، «لا هموم» لـ«فريق القمة للسباقات»، «يورمان» لمحمد خليل أحمد.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً برعاية «مركز دبي العقاري» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 15 خيلا أبرزها «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مغير» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كارب مومنتم» و«جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

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