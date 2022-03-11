6 فرق بأغلى كؤوس البولو في غنتوت

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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كشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، عبر مؤتمر صحافي بمقره بمنطقة غنتوت، عن تفاصيل تنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2021- 2022 في نسختها الـ 22 والمقامة بملاعب النادي، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بمشاركة 6 فرق.

حضر المؤتمر الصحافي سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي، والكابتن يوسف بن دسمال ممثل اللاعبين المشاركين، وعدد من ممثلي الفرق المشاركة واللاعبين والشركات الراعية للبطولة، التي تنطلق يوم الأحد المقبل .

ويشارك في البطولة فرق: الإمارات، بن دري للبولو، فريق أبوظبي، ذئاب دبي، بجانب فريق غنتوت منظم ومستضيف البطولة وحامل لقبها، وجاءت بداية المؤتمر بكلمة ترحيب من سعيد بن حوفان المنصوري، والذي نقل في مقدمتها تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي راعي البطولة، التي استعد لها النادي، بفضل جهود اللجنة المنظمة.

وتمنى المنصوري أن تسهم الفرق المشاركة في إبراز البطولة، من خلال المباريات التنافسية الرياضية، التي يتوقع أن تتسم بالتكافؤ والندية.

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