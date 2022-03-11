ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» لنهائي «إعمار للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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واصلت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قيادة فريقها «الإمارات» بنجاح كبير في بطولة إعمار للبولو والمقامة على أرض ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية، وقادت الفريق إلى المباراة النهائية بتحقيق الفوز على فريق نون بقيادة الشاب راشد العبار، بنتيجة 5 - 4 ليجمع«الإمارات» العلامة الكاملة «4 نقاط» من مباراتين. ويلعب فريق الإمارات في النهائي مع فريق « انكورا بنجاش» بقيادة السعودي خالد العمران وحيدر بنجاش،عقب فوزه على بن دري بقيادة خالد ومحمد بن دري بنتيجة 7 - 6.5.

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