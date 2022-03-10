مضمار العين يحتضن السباق 12 للموسم

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الخامسة من مساء اليوم سباقه الثاني عشر بالموسم، والذي يتألف من 7 أشواط، منها شوط واحد هو الثاني خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ جوائزه 550 ألف درهم.

ويبدأ الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، بمشاركة 11 خيلاً تتسابق لمسافة 1000 متر ـ هانديكاب - يبرز منها (ايه اف مذهل) كمرشح للقب، وينافسه (ايه اف قاصد) و(آر بي سوبر ديوتي)، وغيرهما.

في الشوط الثاني وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، تتسابق 8 خيول لمسافة 3200 متر هانديكاب.

المبتدئة

تظهر الخيول المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، وتستمر الخيول المبتدئة في الظهور وتبلغ الإثارة ذروتها بالشوط الرابع حيث تتسابق الأفراس والمهرات لمسافة 1800 متر، وفي الشوط الخامس لذات المنافسة تتسابق خيول الإنتاج المحلي المبتدئة.

وفي الشوط السادس تتنافس الخيول على مسافة 1800 متر- هانديكاب.

الماراثون

في ختام الحفل بالشوط السابع والأخير تصل سلسلة ماراثون العين إلى جولتها الثالثة والأخيرة (هيبة) بمشاركة خمسة خيول تتسابق لمسافة 5100 متر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز