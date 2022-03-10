محمد بن راشد يشهد كأس «جميلتي» للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأس «جميلتي» للقدرة لمسافة 119 كلم، يوم أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وحافظت إسطبلات M7 على اللقب في السباق المخصص للأفراس، والذي شهد مشاركة 101 فارس وفارسة، حيث توج بالكأس، الفارس سهيل علي راشد الغيلاني، للمرة الثانية على التوالي، عن طريق نفس الفرس «سيفين لارزاك».

ونجح الغيلاني في حسم الصراع على اللقب، مسجلاً زمناً قدره 4.06.00 ساعات، بعد منافسة شرسة في الأمتار الأخيرة، مع الفارس عبد الله غانم المري، الذي حل وصيفاً على صهوة «جاي إم جوزفينا» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.06.02 ساعات.

المركز الثالث

واحتل المركز الثالث، الفارس عبد الله علي العامري، على صهوة «مزيونة» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.10.50 ساعات، وحقق المركز الرابع، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، على صهوة «آرام» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.11.52 ساعات، وجاءت في المركز الخامس، الفارسة بثينة خالد الرضا، على صهوة «كاتش مي إف يو كان» لإسطبلات F3-1، مسجلة زمناً قدره 4.13.04 ساعات، وأحرز المركز السادس، الفارس سعيد أحمد الحربي، على صهوة «إلار جومارا» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.14.21 ساعات.

وجاء في المركز السابع، الفارس عبد الله محمد الحمادي، على صهوة «كلوتلايد» لإسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 4.17.25 ساعات، تليه في المركز الثامن، الفارسة ميثاء محمد القبيسي، على صهوة «إل نايز جميلة» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.25.13 ساعات، وحلت تاسعة، الأرجنتينية كاتالينا باستونز، على صهوة «كلاريتا إس يو» لإسطبلات جميرا، مسجلة زمناً قدره 4.25.13 ساعات، وجاءت في المركز العاشر، الفارسة ميثاء عبيد الكعبي، على صهوة «لانامير ديساير» لإسطبلات سيح السلم 2، مسجلة زمناً قدره 4.36.45 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وطلال مرعب نائب رئيس أول مبيعات جاكوار لاند روفر، ومنى حسن سعدون نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء، وباسل أصفري مدير أول عمليات التسويق، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط حضور جماهيري من محبي رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

وقدمت شركة الطاير للسيارات، جوائز عينية قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، عبارة عن سيارات رينج روفر، ورينج روفر فيلا، ورينج روفر إيفوك، والتي تعد من أكثر سيارات الدفع الرباعي أناقة وقدرة في العالم، كما أعلن نادي دبي للفروسية، عن حصول الفائزين بالمراكز الأخرى، لغاية المركز الأربعين، على جوائز نقدية قيمة.

مجريات السباق

وبالعودة إلى مجريات السباق، هيمنت إسطبلات M7 على صدارة المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، حيث تصدر الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي هذه المرحلة، على صهوة «آرام» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.23.59 ساعة.

وجاء في المركز الثاني، الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة «أونا فاجيول» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.24.05 ساعة، واحتل المركز الثالث، الفارس سهيل علي الغيلاني، على صهوة «يفيني لارزاك» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.24.08 ساعة.

واستمرت صدارة الفارس سالم ملهوف المرحلة الثانية، التي بلغت مسافتها 32 كلم، وتم ترسيمها باللون الأحمر، مسجلاً زمناً قدره 2.29.43 ساعة، ولم يتغير المشهد كثيراً في هذه المرحلة، بعد أن حافظ الفارس سعيد أحمد الشامسي على المركز الثاني، منهياً المرحلة بزمن قدره 2.29.56 ساعة، فيما احتل المركز الثالث، الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، على صهوة «إلار جومارا» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 2.31.22 ساعة.

وفي المرحلة الثالثة قبل الأخيرة، والبالغة مسافتها 27 كلم «المسار الأزرق»، تصدر الفارس سعيد أحمد الشامسي، مسجلاً زمناً قدره 3.29.47 ساعات، وجاء خلفه في المركز الثاني، زميله سالم حمد ملهوف، مسجلاً زمناً قدره 3.30.05 ساعات، فيما قفزت إلى المركز الثالث، بدلاً من التاسع، الفارسة بثينة خالد الرضا، على صهوة «كاتش مي إف يو كان» لإسطبلات F3-1، مسجلة زمناً قدره 3.31.03 ساعات.

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