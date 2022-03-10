«دبي للفروسية» يكشف عن جوائز كأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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كشف نادي دبي للفروسية عن قيمة الجوائز المالية المخصصصة للفائزين في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة التي ستقام بعد غد السبت لمسافة 160 كلم، وستشمل الجوائز الفائزين حتى المركز السبعين، وستبلغ جائزة الفائز بالمركز الأول 200.000 درهم إلى جانب حصوله على الكأس، والمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 120.000 درهم، المركز الخامس 100.000 درهم، المركز السادس 90.000 درهم، المركز السابع 80.000 درهم، المركز الثامن 70.000 درهم، المركز التاسع 60.000 درهم.

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