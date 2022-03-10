الغيلاني: سعيد بالمحافظة على الكأس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب الفارس سهيل الغيلاني بطل السباق، عن سعادته وفخره بالفوز بالنسخة الثانية على التوالي عن طريق الفرس ذاتها «سيفين لارزاك»، ما يؤكد العطاء المميز الذي تقدمه الفرس خلال مشاركاتها في أقوى السباقات والبطولات، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على كل ما يحظى به الفرسان من دعم، ومهدياً اللقب إلى سموه، كما توجه الغيلاني بالشكر إلى جميع القائمين في إسطبلات M7، وفي مقدمهم المدرب محمد السبوسي.

وأضاف الغيلاني أن الفرس قدمت عرضاً رائعاً للغاية، حيث سبق لها الفوز في ثلاث منافسات، كما جاءت وصيفة في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وأثبتت أنها رقم صعب، رغم المشاركة القوية من جميع الأفراس، التي بلغت قمة جاهزيتها مع الوصول لختام الموسم، مشيداً بالروح والعمل جماعي بين فرسان M7، من أجل تحقيق الانتصار بشعار الإسطبل، حيث شهدت المرحلة الرابعة الأخيرة، صعوبة بالغة، باعتبارها كانت المحك الأبرز.

واختتم الغيلاني قائلاً بأنه راضٍ عن النتائج التي حققها طوال الموسم، سواء في مدينة دبي الدولية للقدرة، أو قرية الإمارات العالمية للقدرة في أبوظبي، ويتطلع إلى مواصلة حصد الإنجازات في الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي، أو في الاستحقاقات الدولية.

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