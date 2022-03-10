سباق «الصفوح» بمضمار جبل علي السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكدت إدارة مضمار جبل علي اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بحفل سباقه العاشر ضمن برنامج سباقات الموسم (2021 - 2022)، بعد غدٍ السبت، ويتألف الحفل الذي أطلق عليه «الصفوح» من سبعة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 462 ألف درهم.

وأكد أحمد سعيد الشحي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، اكتمال جاهزية المضمار الأصفر لاستقبال سباق «الصفوح» ، معرباً عن أمله في أن يخرج السباق بصورة رائعة ، تنال رضى الجميع من ملاك ومدربين وفرسان بالإضافة إلى جمهور المضمار الكبير.

وأضاف إن اللجنة المنظمة تسعى دائماً لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار، والتي تتمثل في توفير جميع سبل الراحة والحفاوة لرواد المضمار الأصفر من ملاك ومدربين وفرسان وجمهور.

وتوجه المهندس شريف الحلواني المدير العام لمضمار جبل علي بالشكر لجميع رعاة السباقات يوم السبت، وقال: «نتمنى أن يخرج اليوم بالصورة المثلى التي يتمناها جميع الرعاة».

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