«غنتوت» يعلن تفاصيل أغلى كؤوس البولو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو يقيم النادي مؤتمراً صحافياً صباح اليوم بمقره للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو للموسم الرياضي الحالي 2021 - 2022 والتي تعد آخر بطولات النادي هذا الموسم.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفرق المشاركة واللاعبين والشركات الراعية ونظام البطولة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي الشركات الراعية وبعض نجوم اللعبة المشاركين بالبطولة.

وأكد حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة انتهاء كل الاستعدادات لإقامة الحدث خلال الفترة من 13 إلى 27 مارس الجاري بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للبولو.

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