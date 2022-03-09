ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» لتخطي «أنكورا» في «إعمار للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات إلى تحقيق فوز صعب على حساب أنكورا/‏ بنجاش بعد أن حسمت سموها المباراة لصالح فريقها في اللحظة الأخيرة في الجولة الأولى من بطولة إعمار للبولو 2022، والتي تستمر حتى السبت المقبل، على ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية بدبي، وتشهد مشاركة 4 فرق برعاية شركة إعمار العقارية.

تقدم فريق أنكورا/‏ بنجاش بهدف ونصف لفارق الهانديكاب بين الفريقين قبل بداية المباراة، واستمر بالتقدم ووصل للفارق الأكبر بنهاية الشوط الثالث بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف لفريق الإمارات.

هدف الحسم

ونجحت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم في قيادة فريقها إلى قلب الموازين في الشوط الرابع والأخير، حيث تمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف آخرها وأهمها الهدف السابع الذي سجلته سموها لتحسم النتيجة لصالح فريقها 7 - 6.5.

وشهدت الجولة نفسها انتزاع فريق بن دري بقيادة خالد بن دري ويوسف بن دسمال فوزاً صعباً أمام فريق نون بقيادة الشاب راشد محمد العبار وبنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف لفريق نون، بختام مباراة شهدت الإثارة والندية وتبادل التقدم، رغم أفضلية اللعب والتقدم بالشوط الرابع لفريق بن دري، ومستفيداً من فارق الهانديكاب في نهاية المباراة بفارق نصف هدف وفق نظام وقوانين رياضة البولو.

وتقام اليوم الجولة الثانية وقبل الأخيرة للبطولة، حيث يلتقي في الثالثة عصراً فريق الإمارات مع فريق نون وتعقبها في الرابعة والنصف المباراة الثانية ويلتقي فيها فريق بن دري مع أنكورا/‏ بنجاش.

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